林佳龍前腳剛走…陸外長王毅7至12日將訪問義大利

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人5日宣布，大陸外長王毅將於7日至12日訪問義大利。（美聯社）
大陸外交部發言人5日宣布，大陸外長王毅將於7日至12日訪問義大利。值得注意的是，我外交部長林佳龍此前才剛訪問過義大利羅馬。

大陸外交部5日發布新聞稿表示，應義大利副總理兼外長塔亞尼、瑞士聯邦委員兼外長卡西斯邀請，王毅此行將參與中義政府委員會第12次聯席會議，並赴瑞士舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。

林佳龍9月17日訪歐，期間停留義大利，並於羅馬出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，與16名義國參眾議員同台。典禮現場包括義大利參議院副議長錢益友及國會友台協會主席馬蘭等人出席。林佳龍強調，在全球局勢挑戰加劇的背景下，台義夥伴關係意義重大，透過持續對話與合作，雙方可共同為國際秩序與穩定做出貢獻。

大陸官方緊盯林佳龍歐洲行程，林佳龍日前應波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」邀請，在「華沙安全論壇」發表演說，也是我外長首次在該論壇公開演講。

對此，大陸外交部隨即痛批，賴清德政府四處「竄訪」，渲染「大陸威脅」，唯恐世界不亂。對於林佳龍訪問奧地利被視為外交突破，大陸外交部則稱，「民進黨搞竄訪不可能撼動一中格局」。

義大利 外交部 林佳龍 王毅

