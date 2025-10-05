中國外交部：王毅將於7至12日訪問義大利和瑞士
中國外交部今天宣布，中國外長王毅將於7日至12日前往義大利與瑞士進行訪問。
中國外交部發言人今天上午宣布，應義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於10月7日至12日訪問義大利並召開中義政府委員會第12次聯席會議、赴瑞士舉行中瑞第4輪外長級戰略對話。
2023年9月，中義舉行政府委員會第11次聯席會議。當時王毅強調，中義關係保持高水準發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中義共建「一帶一路」合作碩果累累。
不過，同年12月，義大利宣布退出「一帶一路」，令中國顏面無光。
2024年2月，中國與瑞士舉行第3倫外長級戰略對話。王毅當時說，中瑞關係歷經國際風雲考驗，長期走在中國與西方國家關係前列，具有典範意義。
