馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

中國外交部：王毅將於7至12日訪問義大利和瑞士

中央社／ 台北5日電
王毅。（法新社）

中國外交部今天宣布，中國外長王毅將於7日至12日前往義大利與瑞士進行訪問。

中國外交部發言人今天上午宣布，應義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於10月7日至12日訪問義大利並召開中義政府委員會第12次聯席會議、赴瑞士舉行中瑞第4輪外長級戰略對話。

2023年9月，中義舉行政府委員會第11次聯席會議。當時王毅強調，中義關係保持高水準發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中義共建「一帶一路」合作碩果累累。

不過，同年12月，義大利宣布退出「一帶一路」，令中國顏面無光。

2024年2月，中國與瑞士舉行第3倫外長級戰略對話。王毅當時說，中瑞關係歷經國際風雲考驗，長期走在中國與西方國家關係前列，具有典範意義。

