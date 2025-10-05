中國外交部：王毅將於7至12日訪問義大利和瑞士

最近兩岸關係風向複雜，在大罷免失敗、中共九三閱兵後、川習會前夕，且川普明年初將會訪問大陸的背景下，幾件事情交錯發生，讓人難以捉摸。 上月中旬美國在台協會（AIT）發言人拋出《開羅宣言》、《波茨坦公告》等文件未決定台灣最終政治地位，幾日後川習通話，北京通稿沒有提及台灣，是近年所罕見，但月底大陸外交部即發出「關於聯大第2758號決議的立場文件」，引起關注。

2025-10-05 07:00