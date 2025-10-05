高市任首相後中日關係變化 分析：可能先惡化後趨穩定

外界關注強硬派的日本自民黨新總裁高市早苗如果出任首相，中日關係、甚至日本與周邊國家關係走向。分析認為，她的外交政策可能延續安倍晉三的總體思路，為了避免挑起對抗，會推行務實平衡的外交政策。中日關係可能會先惡化，後趨於穩定。

聯合早報報導，日本慶應大學政策管理學院教授神保謙分析，在高市的領導下，中日關係無疑將面臨考驗。但鑒於日本與中國的經濟相互依存，以及維護地區穩定的現實需要，她可能在上任初期避免挑起對抗。「可能的局面是，她言辭強硬，但實際行動卻克制。她在台灣和安全問題上或許會有更尖銳的言辭，但在貿易和區域經濟框架方面仍會繼續保持參與。」

日本東京大學公共政策大學院王怡光教授認為，就像安倍時期的情況一樣，中日關係可能先出現惡化，然後再趨於穩定。尤其是如果高市在就任初期去參拜靖國神社。不過，她最近在競選期間已經收斂了言辭，她上任後會如何選擇還有待觀察。

大陸學界則聚焦高市早苗首相之位能做多久。觀察者網報導，上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰認為，不管高市早苗個人意識形態多麼強烈，日本經濟界、政府官僚、各省廳以及自民黨內部，不會任由一個右翼領導人把日本經濟帶入困境。

如果中日關係斷絕，日本經濟將無法走出困局。日本不可能一邊企圖遏制中國、刺激中國，另一邊又想在經濟發展上仰仗中國，一旦當上首相，高市早苗就必須做出選擇。「如果中日關係處理不好，她的首相之位恐怕也坐不長。」