高市當選自民黨總裁 陸媒：可能只是匆匆過客

被視為「女版安倍」的高市早苗當選日本自民黨總裁，成為準日本新首相。具大陸官媒新華社背景的《牛彈琴》認為，日本將迎來大變局，而中方以「積極理性」回應，帶有委婉警告意味。

針對高市早苗的當選，牛彈琴公眾號5日發布文章提出三點看法：

一、這是全球極右翼浪潮的一部分，雖然高市稱日本第一，有時也反美，但該文認為，極右翼政客，至少有兩大特點：第一是保守，第二是善變。「不排除見到川普，高市早苗比安倍腰桿更軟，比石破茂嘴巴更甜」;

二、高市早苗可能是匆匆過客，文中提出「高市早苗，作為自民黨中的極右翼，某種程度上的政壇異類，能執政多久呢？」文章認為，現在的自民黨內鬥內行，外鬥外行，執政危機正在爆發，「接下來肯定更有看頭。」；

三是中方反應解讀，文章認為大陸外交部針對高市早苗當選回應很短，但訊息量很大，更多是提醒，提醒日本要恪守原則共識，要信守政治承諾。如果不積極、不理性，中方也在意料之中，兵來將擋水來土掩。文章最後強調「這個世界，畢竟講道義更講實力的。」

針對高市當選，大陸外交部發言人4日回應外媒提問時表示，「我們注意到有關選舉結果，這是日本內部事務。希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。」

日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日在自民黨總裁選舉中勝出，當選自民黨第29任總裁，大概率將成為新一任日本首相，也將成為日本歷史上首名女性首相。