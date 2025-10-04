快訊

大讚比股神強！川普政府入股英特爾 創投家翻數據「股價已大漲50%」

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

前央視記者上「夜夜秀」遭禁入境5年 王志安：只要解封願喊台獨萬歲

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
王志安2024年1月在台灣總統大選期間，因上脫口秀節目被認定從事和觀光許可目的不符的活動，被政府禁止入境5年。（圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」）
王志安2024年1月在台灣總統大選期間，因上脫口秀節目被認定從事和觀光許可目的不符的活動，被政府禁止入境5年。（圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」）

近日移民署依據陸委會的認定，將之前大選期間來台觀選上節目、被認定違法工作的「公子沈」等三位海外華人、還有「樂樂法利」都解除來台之禁令，但是現旅居日本、同樣被禁的前央視記者王志安，則沒有獲得解禁，為此他表示，只要能解封，「讓我喊台灣獨立萬歲都可以」。

陸委會副主委梁文傑2日在記者會上回應媒體詢問王志安、「公子沈」等人的情況時解釋，陸委會認定「公子沈」、「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、「文昭談古論今」三人解套，是因為相當依賴民主派人士在國際上為台灣自由民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰「也非常有幫助」。陸委會認為「他們具有特殊技術及經驗，是台灣所需要的外國朋友」。

但前央視記者王志安未被解禁，王志安在其認證的「X」平台發文，解讀梁文傑的說法稱，「等於變相承認當初對我的懲罰，是出於對我的言論和觀點的不認可，而非什麼違反簽證規定」。

在連續多篇的發文中，王志安宣布收回在台灣媒體人採訪中說過的話，改稱台灣是「優質中的優質民主，冠蓋全球，雄踞東亞」，發文還包含回應網友「說點好的能解封不」的建議，表示「只要能解封，他們讓我喊台灣獨立萬歲都可以」。

王志安先前在我方政府重新開放第三地陸客來台後，持觀光簽證來台觀選並上節目，移民署認定其從事和觀光許可目的不符的活動，因此依《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》規定，廢止停留許可並註銷許可證，禁令為5年。

王志安在台灣曾上節目「賀瓏夜夜秀」，提及台灣造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」，被認為指涉當時民進黨不分區立委提名人，民進黨發言人隨後予以抨擊，王志安則錄製節目就上述言論公開道歉，並透露已被禁止入境台灣，其後也強調自己沒拿通告費。目前訴訟在進行中。

王志安 陸委會 移民署 賀瓏夜夜秀

延伸閱讀

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

曾因上節目收酬勞…公子沈等3人禁止入境台灣 提前解禁關鍵曝光

雙城論壇羅生門…蔣萬安發言絲毫沒怪陸委會 陸委會：與北市府溝通順暢

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

相關新聞

前央視記者上「夜夜秀」遭禁入境5年 王志安：只要解封願喊台獨萬歲

近日移民署依據陸委會的認定，將之前大選期間來台觀選上節目、被認定違法工作的「公子沈」等三位海外華人、還有「樂樂法利」都解...

高市早苗有望出任日本新首相 北京：盼日方信守台灣等問題之政治承諾

日本執政黨自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗在第二輪選舉中獲勝有望出任首相，大陸外交部則應詢指出，希望日方恪守中日四個政治...

普亭再度強調與習是朋友 並向「中國兄弟姐妹」致意

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。普亭並向「中國兄...

參與閱兵的神祕武器 艦載LY-1激光炮為何定名「燎原1」

在今年九三閱兵中首次亮相的中國國產神秘激光(雷射)武器「LY-1」的中文名終於曝光，港媒援引「兵工科技」雜誌報導確認，「...

殲16驅離外軍隱形戰機 飛行員曝驚險：頂上倒飛僅距10米

「我座艙蓋和他的座艙蓋距離也就10到15米」，在那之後，對方這款戰機再也沒有在中國近海附近出現過…央視2日播出的專題片「...

全港年增逾2萬「天眼」 將引入人臉識別技術

香港保安局要提升全港閉路電視（天眼）監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。