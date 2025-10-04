前央視記者上「夜夜秀」遭禁入境5年 王志安：只要解封願喊台獨萬歲

近日移民署依據陸委會的認定，將之前大選期間來台觀選上節目、被認定違法工作的「公子沈」等三位海外華人、還有「樂樂法利」都解除來台之禁令，但是現旅居日本、同樣被禁的前央視記者王志安，則沒有獲得解禁，為此他表示，只要能解封，「讓我喊台灣獨立萬歲都可以」。

陸委會副主委梁文傑2日在記者會上回應媒體詢問王志安、「公子沈」等人的情況時解釋，陸委會認定「公子沈」、「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、「文昭談古論今」三人解套，是因為相當依賴民主派人士在國際上為台灣自由民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰「也非常有幫助」。陸委會認為「他們具有特殊技術及經驗，是台灣所需要的外國朋友」。

但前央視記者王志安未被解禁，王志安在其認證的「X」平台發文，解讀梁文傑的說法稱，「等於變相承認當初對我的懲罰，是出於對我的言論和觀點的不認可，而非什麼違反簽證規定」。

在連續多篇的發文中，王志安宣布收回在台灣媒體人採訪中說過的話，改稱台灣是「優質中的優質民主，冠蓋全球，雄踞東亞」，發文還包含回應網友「說點好的能解封不」的建議，表示「只要能解封，他們讓我喊台灣獨立萬歲都可以」。

王志安先前在我方政府重新開放第三地陸客來台後，持觀光簽證來台觀選並上節目，移民署認定其從事和觀光許可目的不符的活動，因此依《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》規定，廢止停留許可並註銷許可證，禁令為5年。

王志安在台灣曾上節目「賀瓏夜夜秀」，提及台灣造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」，被認為指涉當時民進黨不分區立委提名人，民進黨發言人隨後予以抨擊，王志安則錄製節目就上述言論公開道歉，並透露已被禁止入境台灣，其後也強調自己沒拿通告費。目前訴訟在進行中。