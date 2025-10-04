聽新聞
高市早苗有望出任日本新首相 北京：盼日方信守台灣等問題之政治承諾
日本執政黨自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗在第二輪選舉中獲勝有望出任首相，大陸外交部則應詢指出，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。
多家大陸媒體報導了大陸外交部發言人回應外媒記者提問的上述內容。該發言人強調，注意到有關選舉結果，這是日本內部事務。
該發言人表示，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，「奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處」。
此次大陸的相關表述，與去年9月27日，現任日本首相石破茂當選自民黨總裁時類似。
公開資料顯示，大陸與日本2008年簽署「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，確定雙方「戰略互惠關係」，近年雙方關係趨冷，直到2023年11月16日，大陸領導人習近平在美國舊金山會見日本時任首相岸田文雄，兩人重申恪守雙方四個政治文件、「重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。
