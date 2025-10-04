快訊

高市早苗有望出任日本新首相 北京：盼日方信守台灣等問題之政治承諾

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部4日回應高市早苗勝選日本自民黨總裁。圖為位於北京朝陽門外大街上的外交部。圖／聯合報系資料照片
大陸外交部4日回應高市早苗勝選日本自民黨總裁。圖為位於北京朝陽門外大街上的外交部。圖／聯合報系資料照片

日本執政黨自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗在第二輪選舉中獲勝有望出任首相，大陸外交部則應詢指出，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。

多家大陸媒體報導了大陸外交部發言人回應外媒記者提問的上述內容。該發言人強調，注意到有關選舉結果，這是日本內部事務。

該發言人表示，希望日方恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，「奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處」。

此次大陸的相關表述，與去年9月27日，現任日本首相石破茂當選自民黨總裁時類似。

公開資料顯示，大陸與日本2008年簽署「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，確定雙方「戰略互惠關係」，近年雙方關係趨冷，直到2023年11月16日，大陸領導人習近平在美國舊金山會見日本時任首相岸田文雄，兩人重申恪守雙方四個政治文件、「重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。

普亭再度強調與習是朋友 並向「中國兄弟姐妹」致意

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭稱，中國國家主席習近平是自己的朋友，雙方建立了非常信任的個人關係。普亭並向「中國兄...

參與閱兵的神祕武器 艦載LY-1激光炮為何定名「燎原1」

在今年九三閱兵中首次亮相的中國國產神秘激光(雷射)武器「LY-1」的中文名終於曝光，港媒援引「兵工科技」雜誌報導確認，「...

殲16驅離外軍隱形戰機 飛行員曝驚險：頂上倒飛僅距10米

「我座艙蓋和他的座艙蓋距離也就10到15米」，在那之後，對方這款戰機再也沒有在中國近海附近出現過…央視2日播出的專題片「...

全港年增逾2萬「天眼」 將引入人臉識別技術

香港保安局要提升全港閉路電視（天眼）監控系統網絡，年增鏡頭（攝像頭）逾2萬個，且在閉路電視系統引進人臉識別技術。

苗得雨出席中拉共體「四駕馬車」外長第九輪對話 啟動五大工程

作為中方代表，大陸外交部副部長苗得雨， 9月25日出席中國—拉共體「四駕馬車」外長第九輪對話時表示，當前個別國家推行單邊...

