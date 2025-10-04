快訊

苗得雨出席中拉共體「四駕馬車」外長第九輪對話 啟動五大工程

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部副部長苗得雨（中）。大陸外交部官網
作為中方代表，大陸外交部副部長苗得雨， 9月25日出席中國—拉共體「四駕馬車」外長第九輪對話時表示，當前個別國家推行單邊主義、保護主義、霸權霸凌，給國際形勢發展帶來巨大不確定性。中方願與拉方加強團結協作，深化務實合作，推動落實共建中拉命運共同體「五大工程」，為動盪不安的世界帶來正能量。

大陸外交部官網4日發布，該次對話由哥倫比亞、烏拉圭、牙買加、古巴、秘魯、特多、海地、尼加拉瓜等國外長，委內瑞拉、哥斯大黎加、多明尼加、瓜地馬拉、洪都拉斯等國副外長或代表出席。

苗得雨指出，今年5月中拉論壇第四屆部長級會議成功召開，大陸國家主席習近平主席出席開幕式並發表講話時，宣布啟動中拉「團結、發展、文明、和平、民心」五大工程，為共建中拉命運共同體指明方向。4個月來，中拉雙方密切協作，穩步推動會議成果落實，取得可喜進展。

大陸外交部也引述與會拉方代表，積極評價中拉論壇第四屆部長級會議成果，認為會議為下階段拉中合作提供了指引、謀劃了路徑。拉方願在經貿投資、可再生能源、基礎設施、數位經濟、農業、衛生、教育等領域不斷深化對華合作，更好造福雙方人民。拉方感謝中方支持拉美和加勒比和平區建設。

外交部 再生能源

