陸委會嚴正澄清：常態化清查軍公教領陸證 僅職務異動才須填寫

陸委會日前宣布明年將會實施針對軍公教領取大陸證件的常態化、制度化查核機制，且機制上的「督考」為每半年一次，為此陸委會4日再度澄清強調，明年元旦起實施的常態化清查，只有在新任或職務異動時，才需配合人事單位填寫調查具結書，從來都沒有每半年就要查核一次的規劃。

陸委會4日發布新聞參考資料，表示部分媒體及人士混淆視聽，對外散佈政府未來每半年要清查一次軍公教是否申領持有中共戶籍、身分證、護照、定居證、居住證等假訊息，企圖製造軍公教系統內部不安，挑動對立。為此政府提出上述嚴正澄清。

陸委會強調，依照《兩岸條例》規定，軍公教人員如果在中國大陸設有戶籍，持有中共身分證、定居證、護照，是違反兩岸條例的行為，將喪失台灣人民身分，當然也沒有資格擔任政府職務。用具結來聲明自己沒有雙重身分，可說是想要在政府機關工作的基本條件。

最後，陸委會感謝全國軍公教同仁，本次作業受到全體軍公教同仁極高度配合，展現了遵守國家法令與對國家忠誠的團結一心。陸委會並說，「少數人散佈假訊息挑動社會紛擾，不會得逞」。

公開資料顯示，今年2月開始陸委會牽頭對軍公教「核心人員」進行專案查核，到5月公布有包括總統府、五院等52個重要行政機關、國防部所屬以及全國209所各級公立學校兼任行政職人員等，有37萬1,203人完成具結；爾後「第二波」擴大到公職教師等，到7月公布有62萬6,000餘人完成具結，完成比例高達99.79%。

明年元旦起將實施常態化制度化查核。陸委會說明，「常態化制度化查核督考機制」是指各用人機關配合高普考、地方特考的人員分發，以每半年為期，分別於各該年度之5月31日以前、11月30日以前，統計每半年的辦理查核情況（包含應查核人數、完成與未完成查核人數、未完成查核之原因等情況），填載於列管表，同時報送各主管機關備查（如甲縣某國民小學應將每半年填載好的列管表，報送給甲縣政府備查）。

此前陸委會3日已說明，並非「每半年查一次」，而是「每半年彙總一次辦理情形」。