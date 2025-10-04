快訊

大陸在WTO批美國「對等關稅」措施 呼籲維護全球服務貿易秩序

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸在WTO批美國「對等關稅」單邊主義和保護主義本質，指出美國限制措施對全球服務貿易帶來負面溢出影響。 路透
世界貿易組織（WTO）3日在瑞士日內瓦召開服務貿易理事會年度第三次會議。中方主動設置議題，提交「世貿組織成員加強和穩定全球服務貿易的共同責任」立場文件，揭批美國「對等關稅」單邊主義和保護主義本質，指出美國限制措施對全球服務貿易帶來負面溢出影響，要求美方切實遵守世貿組織規則，與各方共同促進全球服務貿易健康穩定發展。

大陸央視報導，中方指出，服務貿易正成為拉動全球貿易增長的重要引擎，為廣大發展中國家帶來了更多融入全球價值鏈的機會。美國「對等關稅」措施引發全球貿易動盪，負面影響已溢出至服務貿易領域。

中方強調，美國服務貿易進出口規模穩居全球首位，長期以來都是全球最大的服務貿易順差國，但美方有意採取片面和誤導性敘事，只談貨物貿易「吃虧」，避談服務貿易「獲利」，是典型的「雙標」做法。目前，美方單邊主義措施正削弱全球商界信心，擾亂全球供應鏈，嚴重侵害成員正當利益和多邊貿易體系根基，各方應對此保持警惕。

中方要求美方切實遵守世貿組織規則，與各方加強對話與合作，共同維護全球服務貿易繁榮穩定。中方願與所有成員共同努力，不斷深化服務貿易領域開放水準，為全球服務貿易的健康穩定發展貢獻更大力量。

印度、巴西、埃及、巴基斯坦等成員積極呼應中方發言，強調多邊貿易體制為全球貿易運行提供了重要規則基礎，開放、包容、穩定和非歧視的多邊貿易秩序對各國持續發展至關重要。服務業是全球供應鏈的重要組成部分，是全球貿易未來所在，各方應秉持協商合作精神，確保監管政策的穩定性和可預見性，共同推動全球貿易健康穩定發展。

