快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

泰藉美媒炒作中國供柬武器 陸使館：並未提供任何用於抗泰的新裝備

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐泰國大使館發言人鄭重聲明，中國並未提供柬埔寨任何用於對抗泰國的新軍事裝備。圖為2022年大陸無償捐贈柬埔寨軍方150輛軍車等現代化武器軍需。 （取材自柬中時報）
大陸駐泰國大使館發言人鄭重聲明，中國並未提供柬埔寨任何用於對抗泰國的新軍事裝備。圖為2022年大陸無償捐贈柬埔寨軍方150輛軍車等現代化武器軍需。 （取材自柬中時報）

柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，泰國情報局近日向美國媒體放出消息，炒作「中國向柬埔寨提供武器」。對此，中國駐泰國大使館發言人2日鄭重聲明指出，中國並未提供柬埔寨任何用於對抗泰國的新軍事裝備。柬方現有的中國產軍事裝備，皆源自中柬之間長期、正常的合作項目。

《紐約時報》9月29日刊發題為《中國產武器如何改變兩鄰國之爭》的報導，援引所謂泰國情報文件稱，中國在呼籲柬泰停火前數周，透過運-20運輸機向柬埔寨運送火箭、砲彈及迫擊砲彈藥，並最終轉運至邊境地區。該報導並引述泰國軍方人士聲稱，相關文件在軍方內部傳閱。

中國駐泰國大使館重申，自柬泰邊境衝突爆發以來，作為兩國友好的鄰邦，中國始終以自身方式積極推動局勢降溫。聲明強調，中國在柬泰邊境衝突中沒有任何私利。中方支持東協依照「東協方式」推動政治解決，並願與包括柬埔寨、泰國、馬來西亞在內的地區國家保持密切溝通，發揮建設性作用，推動實現永續停火，恢復邊境和平與穩定。

發言人說，「我們敦促有關方面集中精力促進地區和平穩定與民眾福祉，以積極、建設性的行動緩解局勢，而不是惡意散佈虛假信息、製造謠言，挑動對立與混亂。」

柬中時報報導稱，值得注意的是，《紐約時報》的消息來源正是泰國情報部門。事實上，自衝突爆發以來，泰方多次炒作「中國向柬提供武器」，並以此向中方施壓。在衝突期間，泰方甚至曾與中國駐泰大使會面，刻意提出所謂「不要向柬提供武器」的要求。

報導稱，針對《紐約時報》報導，柬埔寨方面並未回應，反而是泰國國防部迅速出面澄清。泰國國防部長納塔蓬．納巴尼10月2日表示，經向情報部門核實，有關情況早在2025年初就已公開。當時他已明確說明，中國確實曾向柬埔寨提供部分武器裝備，但那完全屬於中柬之間的正常雙邊合作，與地區衝突毫無關聯。當時柬泰兩國也並未處於衝突狀態。

泰國 柬埔寨 衝突

延伸閱讀

嘉義不只有阿里山 嘉市邀10泰國業者感受觀光魅力

紐時：中供柬武器牽動泰柬軍事衝突 日媒：緬軍護中「帶路」礦場

想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

凱博觀點／泰國投資攻略：架構與稅務

相關新聞

大陸在WTO批美國「對等關稅」措施 呼籲維護全球服務貿易秩序

世界貿易組織（WTO）3日在瑞士日內瓦召開服務貿易理事會年度第三次會議。中方主動設置議題，提交「世貿組織成員加強和穩定全...

泰藉美媒炒作中國供柬武器 陸使館：並未提供任何用於抗泰的新裝備

據柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，泰國情報局近日向美國媒體放出消息，炒作「中國向柬埔寨提供武器」。對此，中國駐泰國大使館...

香江風情／十一黃金周訪港不過夜 陸客只愛石牆樹打卡

中國大陸十一黃金周，大批陸客南下香港，陸客到港最重要的事是「打卡」，即到網紅景點留影一張，立馬在社交平台上曬一曬。今年黃金周陸客到香港，一個新的熱門觀光行程是「打卡」石牆樹，最旺的地點則是科士街與爹核士街交界處那幅石牆樹。

查軍公教陸證常態化…政院人士：頻次尊重各部會規畫

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬明年起以每半年為期進行常態化查核。行政院人士昨表示，政院請各部會建立常態化清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會規畫。

查軍公教陸證常態化…學者：制度性威懾 程序須公平

陸委會對軍公教是否申領大陸證件將「常態化」查核。國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲受訪表示，台灣強化審查機制確有必要性，但也提醒政府，落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制等。

查軍公教陸證常態化…游毓蘭：製造寒蟬效應 羅智強：共諜在總統府

陸委會今年初針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員專案查核，還將常態化、制度化查核，且頻率擬每半年一次，將於明年元月一日上路。前立委游毓蘭也說，陸委會此舉會形成寒蟬效應，讓民眾不安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。