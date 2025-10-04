泰藉美媒炒作中國供柬武器 陸使館：並未提供任何用於抗泰的新裝備

據柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，泰國情報局近日向美國媒體放出消息，炒作「中國向柬埔寨提供武器」。對此，中國駐泰國大使館發言人2日鄭重聲明指出，中國並未提供柬埔寨任何用於對抗泰國的新軍事裝備。柬方現有的中國產軍事裝備，皆源自中柬之間長期、正常的合作項目。

《紐約時報》9月29日刊發題為《中國產武器如何改變兩鄰國之爭》的報導，援引所謂泰國情報文件稱，中國在呼籲柬泰停火前數周，透過運-20運輸機向柬埔寨運送火箭、砲彈及迫擊砲彈藥，並最終轉運至邊境地區。該報導並引述泰國軍方人士聲稱，相關文件在軍方內部傳閱。

中國駐泰國大使館重申，自柬泰邊境衝突爆發以來，作為兩國友好的鄰邦，中國始終以自身方式積極推動局勢降溫。聲明強調，中國在柬泰邊境衝突中沒有任何私利。中方支持東協依照「東協方式」推動政治解決，並願與包括柬埔寨、泰國、馬來西亞在內的地區國家保持密切溝通，發揮建設性作用，推動實現永續停火，恢復邊境和平與穩定。

發言人說，「我們敦促有關方面集中精力促進地區和平穩定與民眾福祉，以積極、建設性的行動緩解局勢，而不是惡意散佈虛假信息、製造謠言，挑動對立與混亂。」

柬中時報報導稱，值得注意的是，《紐約時報》的消息來源正是泰國情報部門。事實上，自衝突爆發以來，泰方多次炒作「中國向柬提供武器」，並以此向中方施壓。在衝突期間，泰方甚至曾與中國駐泰大使會面，刻意提出所謂「不要向柬提供武器」的要求。

報導稱，針對《紐約時報》報導，柬埔寨方面並未回應，反而是泰國國防部迅速出面澄清。泰國國防部長納塔蓬．納巴尼10月2日表示，經向情報部門核實，有關情況早在2025年初就已公開。當時他已明確說明，中國確實曾向柬埔寨提供部分武器裝備，但那完全屬於中柬之間的正常雙邊合作，與地區衝突毫無關聯。當時柬泰兩國也並未處於衝突狀態。