查軍公教陸證常態化…學者：制度性威懾 程序須公平

陸委會對軍公教是否申領大陸證件將「常態化」查核。國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲受訪表示，台灣強化審查機制確有必要性，但也提醒政府，落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制等。

陳文甲表示，大陸這些證件本質上具備「身分、利權、介入」的潛在功能，一旦中共利用這些身分工具插入統戰或監控機制，就會深化對台滲透與破壞；其次，對於具有國家機密、國防、情報、政策影響力或高度敏感崗位的軍公教人員來說，其海外（特別是對岸）身分的模糊性具有潛在忠誠風險，若能藉查核制度及早揭露異常、模糊或可疑身分資料，便可提高防線、降低滲透風險。

陳文甲並指，將此查核制度常態化，並對不配合者設有具體處置，是一種制度性威懾手段，有助於使潛在中共代理人或滲透手法更難以躲避審查。但他也提醒，在落實上必須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制，以避免對無辜者造成權利侵害或社會反彈。

就政策是否影響兩岸關係、民間交流，陳文甲不諱言，部分民間團體或學者可能認為政策過於嚴苛，感受到政府在冷卻交流，從而對赴陸合作活動更為謹慎或保留，使本已脆弱的兩岸交流氛圍更趨緊張；其次，中共輿論和官方，可能將台灣政策解讀為「封鎖台胞」或「排斥交流」，以反制手段回應。

陳文甲提到，政策若執行中出現爭議個案被媒體放大、誤判或個資風暴，可能導致社會信任滑落，增加政策成本。他認為，從長期而言，若台灣採「可控開放、選擇性交流」策略，就是必須在安全與主權界線上劃定明確紅線，而非全面封鎖，以利維持基本交流管道。

陳文甲分析，台灣應警覺以下風險，一，查核制度若程序不完善、法律基礎薄弱、申訴管道不明，將招致訴訟或輿論質疑；二，查核過程中個人資料、指紋、生物特徵易成明顯目標，一旦資料庫被滲透或外洩，反而成為中共統戰工具；三，若查核集中在軍公教人員，反而忽略企業界、媒體界、青年、宗教界等潛在統戰對象；四，若中共以報復與壓力方式回應，台灣在外交、經貿或交流政策層面將更被動。

因此，陳文甲認為，台灣在制度設計、法治保障、資安防線、輿論策略與整體風險的控管上，都必須同步強化。