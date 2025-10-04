聽新聞
查軍公教陸證常態化 游毓蘭：製造寒蟬效應 羅智強：共諜在總統府

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導
陸委會主委邱垂正。 圖／聯合報系資料照片
陸委會今年初針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員專案查核，還將常態化、制度化查核，且頻率擬每半年一次，將於明年元月一日上路。前立委游毓蘭也說，陸委會此舉會形成寒蟬效應，讓民眾不安。

現職為警察及警眷關懷協會理事長游毓蘭說，陸委會存在基礎是依據兩岸人民關係條例，且兩岸人民關係條例寫得很清楚，陸委會不應再滋生事端。賴清德總統今年將大陸定義成境外敵對勢力，針對軍公教人員查核，會形成寒蟬效應或麥卡錫主義，衍生出查陸配戶籍、村里長放棄國籍等問題，是沒事找事，讓民眾覺得不安。

游毓蘭認為，並非都不查軍公教赴陸，而是以前怎麼做就繼續做下去，對沒有涉密的軍公教去大陸觀光、探親不應限制，現在聽說連轉機都要事先報備，逾越原來兩岸人民關係條例法律授權，請陸委會回歸兩岸人民關係條例、回歸憲法。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，現在被抓的共諜，全部都是國安會秘書長吳釗燮，跟賴總統的親信機要，從民進黨帶到總統府，自己帶共諜進總統府，反而每天要抓共諜，「賴總統乾脆先把自己抓起來」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，現在政府聲稱說要「常態化、制度化查核」，應以高階政務人員、接觸到核心決策圈的人員優先，「按制度及源頭落實查核」，不要只對基層人員開刀，浪費資源又徒增基層人員困擾。他也說，民進黨高舉「抗中保台」，結果真正敵人都在本能寺，事實都證明共諜都在民進黨內。

