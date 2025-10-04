聽新聞
新聞眼／忠誠考核能團結台灣？民進黨擺明不信任軍公教

聯合報／ 本報記者廖士鋒
賴清德總統（左二）主政下的海陸二會已成「抗中」主要機關。圖為今年2月海基會的「2025大陸台商春節活動」。賴總統與海基會董事長吳豊山（左一）、陸委會主委邱垂正（右二）、海基會秘書長羅文嘉（右一）同台。 圖／聯合報系資料照片
去年底網紅「八炯」製作統戰紀錄片後，今年二月政府開始對軍公教人員清查是否領取陸證，這波歷時將近五個月的專案查核，觸及六十二萬餘人，只查到二人有大陸身分證。如今政府進一步將此查核變成半年一次的常態化辦理，把軍公教人員當情報人員來忠誠考核，大動干戈只因不信任軍公教群體。

儘管陸委會現行規畫，今年已配合查核者，除職務異動，無需重複查核，但若依新公布的查核「範圍表」，明年開始的常態化查核將觸及更多「非核心人員」，如運動教練、駐校藝術家、工友、駕駛、研究人員等，甚至若地方政府願意，清潔隊員也須納入。外界甚至迄未知曉「常態化制度化查核」具體會擴大到多少位軍公教人員。

陸委會今年曾指出，「如拒絕配合本次專案清查具結，政府不會作為懲處依據」、還矯情地稱查核並非「忠誠查核」。事實是，對不配合者，將面臨諸多嚴苛處置方式，包含不辦理公務員銓敘、不予聘用。陸委會這種只憑藉一份會議紀錄以及函文，就能行使如此大的權力，已嚴重侵犯公務員的正當權益。

此外，國人（包括軍公教人員）領取大陸身分證與護照本就違法，但領取定居證居住證一直未明載法律而有爭議。陸委會硬說領取定居證者視同在大陸設籍也有過度解釋、強加入罪之嫌，而每半年進行一次督考、追蹤，對各人事單位無疑是一項新增龐雜又繁瑣的業務。

政府目前對於軍公教人員前往陸港澳早不斷收緊，除基層未涉密公務員赴大陸本就須事前填寫「申請表」、返台後還要填「通報表」、高階公務員和政務人員、縣市長需要審查許可外，九月初也才修訂新版的「行政院所屬各機關人員赴香港澳門注意事項」，連假日到香港轉機都必須要事先通報。

在如此密織的規範下，公務員到大陸領取居住證可能性已很低，遑論申請條件更繁複的大陸定居證、乃至其護照、身分證。再說，也未見政府對軍公教領取外國證件進行「常態化制度化」的查核機制，難道不存在美諜與日諜？還是政府對大陸以外的間諜都能接受。

何況，真正的共諜應不會笨到去拿大陸證件吧。說到底，民進黨政府此舉只是證實了他們始終對軍公教群體的不信任，這樣的操作要說團結台灣只怕癡人說夢！

