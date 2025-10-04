聽新聞
0:00 / 0:00

美駐中大使：川普不會改變一中政策

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國駐中國大陸大使龐德偉一日在財經媒體ＣＮＢＣ指出，總統川普清楚說，美國不會改變「一中政策」，會遵循台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，美方不希望脅迫，希望和平解決。

七十五歲、共和黨籍的龐德偉曾任聯邦參議員，五月接替伯恩斯駐節北京，縱橫國際商界達四十年，深獲川普信任。香港星島日報此前報導說，川普挑龐出於四項考量：良好的忠誠度、政治經驗、從商經歷與對中熟悉度；該報導並形容他是處理美中關係的關鍵人物、「超級大使」。

龐德偉一日在華府接受ＣＮＢＣ節目Squawk Box主持人柯恩訪問。龐德偉表示，對中國在世界秩序中扮演的角色，美國國務卿魯比歐與川普都提到，美方希望中方參與，但必須承擔責任。

龐德偉說，美國希望中國協助終結俄烏戰爭，川普希望中方停買俄羅斯石油，也知道伊朗出口的九成原油到中國，中國若停買伊油，中東局勢會很不同。中國若真想在未來世界秩序中擔任夥伴，希望能盡更多責任。

龐德偉還說，川普嘗試與中方溝通，應是成功的，他是唯一能在迎頭痛擊後，又能稱兄道弟協商的美總統。龐德偉指稱，到北京履新後與中國國家主席習近平長時間面對面溝通，習很有活力且高度投入，多次提到尊重川普，「我們談很多川普在關稅上的打算，習說無論如何都很想與川普會面。這是有活力的對話，習的參與度很高，瞭解不少美方利益所在和川普的意向」。

龐德偉透露，仍在溝通川習會後勤安排，川習是互相尊重的重要領袖，兩人見過多次，今年已三度通話，兩人雖存在分歧，但仍尊重對方，川習都想做大事與攜手合作。

川普 美中關係 川習會 伯恩斯 一中政策

延伸閱讀

最後通牒 川普：哈瑪斯須美東5日傍晚前同意和平協議否則面臨更多攻擊

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

中國拒買美大豆重傷 川普擬用百億元補貼農民

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

相關新聞

查軍公教陸證常態化 明年起每半年督考1次

陸委會於年初與多個部會對於是否領取大陸證件，專案查核六十二點六萬名軍公教核心人員，並決定自明年起「常態化、制度化查核」，...

新聞眼／忠誠考核能團結台灣？民進黨擺明不信任軍公教

去年底網紅「八炯」製作統戰紀錄片後，今年二月政府開始對軍公教人員清查是否領取陸證，這波歷時將近五個月的專案查核，觸及六十二萬餘人，只查到二人有大陸身分證。如今政府進一步將此查核變成半年一次的常態化辦理，把軍公教人員當情報人員來忠誠考核，大動干戈只因不信任軍公教群體。

查軍公教陸證常態化…政院人士：頻次尊重各部會規畫

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬明年起以每半年為期進行常態化查核。行政院人士昨表示，政院請各部會建立常態化清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會規畫。

查軍公教陸證常態化…學者：制度性威懾 程序須公平

陸委會對軍公教是否申領大陸證件將「常態化」查核。國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲受訪表示，台灣強化審查機制確有必要性，但也提醒政府，落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制等。

查軍公教陸證常態化 游毓蘭：製造寒蟬效應 羅智強：共諜在總統府

陸委會今年初針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員專案查核，還將常態化、制度化查核，且頻率擬每半年一次，將於明年元月一日上路。前立委游毓蘭也說，陸委會此舉會形成寒蟬效應，讓民眾不安。

美駐港澳總領事 遭陸警告

美國駐香港及澳門總領事伊珠麗最近到任後與泛民派人士接觸，結果被中國大陸當局警告，大陸外交部駐港特別員崔建春日前約見她提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。