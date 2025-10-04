查軍公教陸證常態化 明年起每半年督考1次

陸委會於年初與多個部會對於是否領取大陸證件，專案查核六十二點六萬名軍公教核心人員，並決定自明年起「常態化、制度化查核」，以每半年為期實施督考、彙總一次辦理情形，由各用人單位統計每半年查核情況送主管機關備查。對於不配合者，政府將列出不聘任等處置「建議」。

李來希：乾脆連台胞證都查

全國公務人員協會前理事長李來希批評，陸委會把中國大陸當頭號敵人，但又對付不了大陸，只能在內部找敵人。陸委會乾脆連台胞證都查，怎麼一個國家執政者，對自己人民那麼沒信心？政府根本不應把經費用在這裡。

所謂大陸證件，主要指的是大陸護照、身分證與定居證。

近日諸多機關單位都已收到行政院人事行政總處、教育部等函轉陸委會於七月廿八日召集的「研商建立各機關（構）學校人員任用資格符合兩岸條例相關規定常態化、制度化查核機制」會議紀錄。該會議由陸委會政務副主委梁文傑主持，並邀集相關單位參與。

根據會議紀錄以及陸委會官網，常態化、制度化查核督考機制，以每半年為期，分別於各該年度之五月卅一日以前、十一月卅日以前，統計每半年的辦理查核情況，送主管機關備查，並請人事總處列管納入人事資料系統，供各機關使用。

陸委會：是每半年彙總一次

陸委會表示，未來只有新任人員或有職務異動者才需查核，並非「每半年查一次」，而是「每半年彙總一次辦理情形」。

查核「範圍表」，包含特任官、政務人員、一般公務員、約聘僱人員、駐衛警、工友、法官、檢察官、國營事業與公設財團法人官派人員、五大機敏行政法人人員、各機關派駐人員且處理具機敏業務者等。軍方則有國防部所屬人員、替代役。教職人員則包含各級公立學校校長、專任教師、駐校藝術家等。但這份「範圍表」與今年的「核心人員」有何差異，陸委會並未多做說明。

不配合查核「建議」不聘僱

若不配合查核領用大陸護照與身分證、定居證，上述會議紀錄「建議」將新進與調任人員不予銓敘審定、不聘僱或不予核派。教育部也在九月訂定「作業說明」，列出相關人員的用人依據、查核時點、不配合查核效果。

而若不配合查核領用大陸居住證者，因法律授權更薄弱，政府最後確定將是造冊列管，由政風單位提出強化風險管控具體作為，隨時追蹤。今年政府已於六月底完成「專案查核」六十二萬六千多人。陸委會指，其中兩人領用大陸身分證，皆已完成註銷大陸戶籍程序、領用大陸居住證則有一○二人，亦依程序處置完竣。