美駐港澳總領事 遭陸警告

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

美國香港及澳門總領事伊珠麗最近到任後與泛民派人士接觸，結果被中國大陸當局警告，大陸外交部駐港特別員崔建春日前約見她提出「四不要求」。

大陸觀察者網報導稱，伊珠麗八月下旬抵港出任總領事。但到任不足一月，她就搞起「政治小動作」，公然邀陳方安生、劉慧卿等反中亂港頭目出席其到任招待會。

大陸對她早有「紀錄」。二○一九年香港反送中期間，香港大公報拍到時任美駐港總領館政治部主管的伊珠麗在金鐘萬豪酒店與黃之鋒、羅冠聰等人密會，且此次會面後，香港黑色暴力迅速升級，她在其中扮演的角色引發廣泛質疑。

在伊珠麗剛抵港履職時，大陸外交部發言人郭嘉昆就在例行記者會中強調，中方希望美新任駐港澳總領事恪守有關國際公約及不干涉內政原則，尊重中國主權和特區法治，為促進美國與香港特區交流合作和中美關係健康發展發揮積極作用。

一個多月後，中國外交部駐港特別行政區特派員公署網站發布消息，崔建春九月卅日約見伊珠麗，就她到任後有關行為提出嚴正交涉。

崔建春敦促伊珠麗恪守不干涉內政等國際關係基本準則，和反中亂港分子畫清界線。崔建春並對她提出四不要求，即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動與不得干預涉港國安案件審理。

一位美國國務院高官則對此聲明，「美國外交官代表我國，肩負在全球推進美國利益的使命，這是包括香港的世界各地外交官標準做法」。

美國 香港 北京 外交

