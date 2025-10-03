聽新聞
常態化查核軍公教領陸證 政院：頻次尊重部會規劃

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸委會研議每半年針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，行政院方面表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，尊重各部會的規劃。記者李人岳／攝影
陸委會研議每半年針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，行政院方面表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，尊重各部會的規劃。記者李人岳／攝影

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸證件展開查核，並研擬從明年起，以每半年為期進行常態化查核。行政院人士表示，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規劃。

陸委會今年初針對軍公教核心人員是否領有大陸居留證等證件，展開專案查核，並且宣布將「常態化、制度化」查核，據了解，陸委會先前召集會議，建議採每半年為頻率進行查核，將於明年元旦上路。

政院人士表示，行政院卓榮泰院長已多次說明，軍公教具有國家忠誠義務，不得持有中國居住證。相關人士指出，對於於軍公教核心人員的部分，政院請各部會建立常態化的清查機制，至於查核頻次，則尊重各部會的規劃。

行政院人事行政總處表示，兩岸相關事務政策由陸委會決定，人事總處會配合轉發公文及加強宣導，不過目前為止，尚未接到更進一步常態化查核的相關訊息。

