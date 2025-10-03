我擬常態化審查軍公教申領大陸證件　學者籲兼顧程序公平

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸近年尤其透過福建，便利台灣民眾申領大陸證件，而我方也強化對軍公教等違規持有大陸證件的查核機制。圖為廈門五通客運碼頭旁的「近便利」台胞服務專區，於去年6月揭牌，可讓搭乘小三通從金門到廈門的台灣民眾，一站式辦理台胞證、居住證、定居證和臨時駕照。記者陳政錄／攝影
陸委會今年會同多部會，對軍公教是否申領大陸證件進行專案查核，如今查核擬朝「常態化」發展，例如每半年一次。國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲受訪表示，面對中共藉由福建等地便利台灣人申領居住證、定居證等的策略，台灣強化審查機制確有其必要性，但他也提醒政府，落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制等。

本報稍早報導，近日諸多機關收到公文，詳列陸委會七月底召集的一次會議紀錄與一份「查核範圍表」，擬於明年起，施行針對軍公教人員常態化、制度化查核機制。據規定，軍公教不得在大陸設籍，申領或持有大陸身分證、護照、定居證等。

陳文甲稍早受訪表示，這些證件本質上具備「身份、利權、介入」的潛在功能，一旦中共利用這些身份工具插入統戰或監控機制，就會深化對台滲透與破壞；其次，對於具有國家機密、國防、情報、政策影響力或高度敏感崗位的軍公教人員來說，其海外（特別是對岸）身分的模糊性具有潛在忠誠風險，若能藉查核制度及早揭露異常、模糊或可疑身分資料，便可提高防線、降低滲透風險。

陳文甲並指，將此查核制度常態化，並對不配合者設有具體處置，是一種制度性威懾手段，有助於使潛在中共代理人或滲透手法更難以躲避審查。但他也提醒，在落實上須兼顧程序公平、個資保護、申訴機制，以避免對無辜者造成權利侵害或社會反彈。

就政策是否對兩岸關係、民間交流造成影響，陳文甲不諱言，部分民間團體或學者可能認為政策過於嚴苛，感受到政府在冷卻交流，從而對赴陸合作活動更為謹慎或保留，使本已脆弱的兩岸交流氛圍更趨緊張；其次，中共輿論和官方，可能將台灣政策解讀為「封鎖台胞」或「排斥交流」，以反制手段回應。

陳文甲提到，政策若執行中出現爭議個案被媒體放大、誤判或個資風暴，可能導致社會信任滑落，增加政策成本。他認為，從長期而言，若台灣採「可控開放、選擇性交流」策略，就是必須在安全與主權界線上劃定明確紅線，而非全面封鎖，以利維持基本交流管道，

陳文甲也提醒，中共在面對台灣強化查核等防線時，可能透過加強利益誘因策略，設立更優厚的補助、稅收、就業、購房優惠等，誘使台灣人申請證件或落戶中國大陸，和設立「便民服務站」，以及廣設宣傳點，以方便台胞申辦，及配合輿論宣傳與認知作戰，或對台實施報復性措施，例如限制簽證、干擾交流項目、加強對赴台人士審查等。

最後，陳文甲分析，台灣應警覺以下風險，一，查核制度若程序不完善、法律基礎薄弱、申訴管道不明，將招致訴訟或輿論質疑；二，查核過程中個人資料、指紋、生物特徵資料易成為明顯目標，一旦資料庫被滲透或外洩，反而成為中共統戰工具；三，若查核集中在軍公教人員，反而忽略企業界、媒體界、青年、宗教界等潛在統戰對象；四，若中共以報復與壓力方式回應，台灣在外交、經貿或交流政策層面將更為被動。

因此，陳文甲認為，台灣在制度設計、法治保障、資安防線、輿論策略與整體風險控管上，必須同步強化。

中共代理人 軍公教 機制

