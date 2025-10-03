軍公教領陸證常態化查核 李來希：對付不了大陸只能內部找敵人

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報資料照片
陸委會今年初針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員專案查核，並將常態化、制度化查核，且頻率擬每半年一次，將於明年1月1日上路。全國公務人員協會前理事長李來希批評，陸委會把中國大陸當頭號敵人，但又對付不了中國大陸，只能在內部找敵人。前立委游毓蘭也說，針對軍公教人員查核形成寒蟬效應，是沒事找事做。

李來希說，陸委會不僅核心人員，而是全面性查核連技工、工友都在查，陸委會把中國大陸當作頭號敵人，又對付不了中國大陸，只能在內部找敵人，「我覺得非常悲哀。」李來希嗆，如果陸委會帶種乾脆連台胞證都查，怎麼一個國家執政者，對自己人民那麼沒信心，認為不應把經費用在這裡。

出身警界的前立委、警察及警眷關懷協會理事長游毓蘭表示，陸委會存在基礎是依據兩岸人民關係條例，且兩岸人民關係條例寫得很清楚，陸委會不應再滋生事端。賴總統今年將中國大陸定義成為境外敵對勢力，針對軍公教人員查核，會形成寒蟬效應獲麥卡錫主義，衍生出查陸配戶籍、村里長放棄國籍等問題，是沒事找事，讓民眾覺得不安。

游認為，並非都不查，而是以前怎麼做就繼續做下去，對於沒有涉密的軍公教人員，去大陸觀光、探親，不應限制，甚至聽說連轉機都要事先報備，逾越原來兩岸人民關係條例的法律授權，請陸委會回歸兩岸人民關係條例、回歸到憲法。

國民黨團書記長羅智強則說，一個匪諜共諜政權一天到晚會懷疑人家是共諜，到現在為止的共諜案，請問有哪個文官被抓起來了，是總統府、國安會還是外交部文官被抓嗎？全部都是國安會秘書長吳釗燮，跟賴清德總統親信機要從民進黨帶到總統府，自己帶共諜進總統府，反而每天要抓共諜，乾脆先把自己抓起來。

國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報資料照片
