睽違5年！印度與大陸「重啟直航」 加爾各答到廣州航線26日開航

大陸與印度的直航航班即將恢復，據印度外交部，雙方民航部門討論後，同意直航可於今年10月底恢復，意味著睽違5年多，雙方直航即將重啟。已有印度航空公司表示10月26日將會恢復加爾各答到廣州的航線。

印度外交部2日發布消息指出，自今年初以來，作為印度政府逐步實現中印關係正常化的方針之一，兩國民航部門就恢復兩國間直航和修訂《航空服務協定》進行了技術層面的討論。經過這些討論，目前雙方同意，在符合冬季航班時刻表、兩國指定承運人的商業決定和所有運營標準的前提下，連接中印兩國指定地點的直航可於2025年10月底恢復。

印方強調，民航部門的這項協議將進一步促進中印兩國人員往來，為雙邊交往逐步正常化做出貢獻。

印度駐北京大使館3日披露，印度靛藍航空（IndiGo）已於「X」平台宣布，「我們很高興地宣佈恢復往返中國的航班。自 2025年10月26日起，我們將開通從加爾各答直飛廣州的航線，這一舉措將進一步踐行我們的承諾，為旅客提供更便捷的航空出行選擇。我們感謝印度民航部一直以來的指導與支持」。

公開資料顯示，2020年初新冠疫情爆發後雙方直航暫停，此後雙方爆發邊境衝突，關係不斷惡化，經過多次會談，直到近一兩年才達成諸多對峙點的脫離接觸，今年8月18日舉行的雙方外長會談上，雙方達成共識，同意儘早恢復直航。

另，中共駐印度大使徐飛洪日前在中共建政紀念日招待會上表示，日前大陸國家主席習近平和印度總理莫迪在天津成功會晤，引領中印關係進入再提升階段。我們願同印方一道，堅持以兩國領導人重要共識為指引，推動中印關係沿著健康穩定航道不斷向前發展。

徐飛洪指出，今年1至8月，雙邊貨物貿易額達1,020億美元，同比增長10.4%。今年，大陸重啟印香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，已有700多名官方香客、近2萬名民間香客實現了他們的人生夢想。截至9月22日，中共駐印度使領館已向印度公民發放超過26.5萬份簽證。「我們願同印方加強各層級各領域友好交流，不斷深化相互了解和友誼」。