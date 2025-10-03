快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違5年！印度與大陸「重啟直航」 加爾各答到廣州航線26日開航

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
印度靛藍航空（IndiGo）宣布將於10月26日恢復加爾各答直飛廣州的航線。（圖／取自X@「IndiGo」）
印度靛藍航空（IndiGo）宣布將於10月26日恢復加爾各答直飛廣州的航線。（圖／取自X@「IndiGo」）

大陸與印度的直航航班即將恢復，據印度外交部，雙方民航部門討論後，同意直航可於今年10月底恢復，意味著睽違5年多，雙方直航即將重啟。已有印度航空公司表示10月26日將會恢復加爾各答到廣州的航線。

印度外交部2日發布消息指出，自今年初以來，作為印度政府逐步實現中印關係正常化的方針之一，兩國民航部門就恢復兩國間直航和修訂《航空服務協定》進行了技術層面的討論。經過這些討論，目前雙方同意，在符合冬季航班時刻表、兩國指定承運人的商業決定和所有運營標準的前提下，連接中印兩國指定地點的直航可於2025年10月底恢復。

印方強調，民航部門的這項協議將進一步促進中印兩國人員往來，為雙邊交往逐步正常化做出貢獻。

印度駐北京大使館3日披露，印度靛藍航空（IndiGo）已於「X」平台宣布，「我們很高興地宣佈恢復往返中國的航班。自 2025年10月26日起，我們將開通從加爾各答直飛廣州的航線，這一舉措將進一步踐行我們的承諾，為旅客提供更便捷的航空出行選擇。我們感謝印度民航部一直以來的指導與支持」。

公開資料顯示，2020年初新冠疫情爆發後雙方直航暫停，此後雙方爆發邊境衝突，關係不斷惡化，經過多次會談，直到近一兩年才達成諸多對峙點的脫離接觸，今年8月18日舉行的雙方外長會談上，雙方達成共識，同意儘早恢復直航。

另，中共駐印度大使徐飛洪日前在中共建政紀念日招待會上表示，日前大陸國家主席習近平和印度總理莫迪在天津成功會晤，引領中印關係進入再提升階段。我們願同印方一道，堅持以兩國領導人重要共識為指引，推動中印關係沿著健康穩定航道不斷向前發展。

徐飛洪指出，今年1至8月，雙邊貨物貿易額達1,020億美元，同比增長10.4%。今年，大陸重啟印香客赴中國西藏神山聖湖朝聖，已有700多名官方香客、近2萬名民間香客實現了他們的人生夢想。截至9月22日，中共駐印度使領館已向印度公民發放超過26.5萬份簽證。「我們願同印方加強各層級各領域友好交流，不斷深化相互了解和友誼」。

印度 關係 外交部

延伸閱讀

什麼是黑虎？國家地理頻道10月：黑虎警報 印度老虎復育的希望與難題

女帶貓、男養狗！印度新婚夫婦因「貓狗大戰」 感情破裂訴請離婚

不到10個月！大陸今年電影票房已累計1,815億 超過去年全年

紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動

相關新聞

常態化查核60多萬軍公教領陸證 陸委會會議記錄曝：未來每半年一次

陸委會年初會同多個部會，針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員進行專案查核，已經完成62萬多人。而陸委會先前宣布自明年起...

駁斥北京的聯大2758決議文件 陸委會：中華民國並未被推翻

中共外交部9月30日發表「中方關於聯大第2758號決議立場文件」，聲稱1949年中國人民推翻中華民國政府。陸委會2日晚間...

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

去年大選期間前央視記者王志安來台，因為上節目而被禁止入境，另外有三位Youtube「公子沈」等人，也因上節目等被禁止入境...

睽違5年！印度與大陸「重啟直航」 加爾各答到廣州航線26日開航

大陸與印度的直航航班即將恢復，據印度外交部，雙方民航部門討論後，同意直航可於今年10月底恢復，意味著睽違5年多，雙方直航...

港媒：陸官媒副總編輯將空降中聯辦擔任副主任

近期中共官場有諸多異動，在大陸港澳辦副主任王靈桂升任僑聯黨組書記後，港媒披露，大陸英文官媒「中國日報」副總編輯孫尚武將空...

陸外交部駐港特派員約見美新任總領事 對其到任後行為提「四不」嚴正交涉

據中國外交部駐香港特別行政區特派員公署網站消息，大陸外交部駐港特別員崔建春9月30日約見美國駐港總領事伊珠麗，就其到任後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。