港媒：陸官媒副總編輯將空降中聯辦擔任副主任

近期中共官場有諸多異動，在大陸港澳辦副主任王靈桂升任僑聯黨組書記後，港媒披露，大陸英文官媒「中國日報」副總編輯孫尚武將空降香港，擔任中聯辦副主任，分管宣傳工作，並升為副部級官員。

星島日報3日指出，孫尚武具有豐富的外宣經驗，是對外傳播領域的專家。至於原任香港中聯辦副主任盧新寧去年8月調任廣西自治區政府副主席，中聯辦沒有專門的副主任主管宣傳。

報導指出，56歲的孫尚武，1969年出生於江蘇無錫，1993年畢業於北京國際關係學院，之後加入唯一的大陸國家級英文日報「中國日報」（China Daily，由中共中宣部主管），做過一線時政記者，擔任過國內新聞部副主任、國際新聞部副主任、總編室主任，擔任副總編已有多年。

中聯辦目前為1正4副，主任周霽，副主任：劉光源、羅永綱、尹宗華、祁斌。孫尚武空降的消息，已在建制派核心圈流傳，預料最快「十一」長假後上任，晉升為副部級。

日前大陸官方已經宣布，中央港澳辦副主任王靈桂已調任中華全國歸國華僑聯合會（僑聯）黨組書記，晉升為正部級，報導認為「相信港澳辦還將增補新的副主任」。

公開資料顯示，近日《中國記者》2025年第9期刊出孫尚武的文章，他指出「傳播力決定影響力，話語權決定主動權」。目前，大陸文化話語權「與源遠流長的中國文化、博大精深的中華文明之間還有較大落差、反差」。一方面，受到西方文化霸權打壓。另一方面，議題引領能力還有待提高。

他還指出，當前，媒體單位、學術組織、文創機構等領域還缺乏系統性的協調機制與平台，難以形成合力；加上人才隊伍還不夠壯大。這導致對外傳播中華文化常聚焦節慶、飲食、服飾等「非爭議性內容」，「制約了中華文化重要智慧、重要理念有效進入國際輿論場核心圈層、納入全球公共產品規則制定的效果」。

不久前在安徽一場活動上，針對加強國際傳播能力建設，孫尚武還分享，「中國日報在實踐中強化議題設置，注重創新呈現、積極講好故事、強化借用『外嘴』，持續推出《在新疆，光伏板下能鑽羊》、《打臉BBC新疆報導，夠了！假新聞》等系列產品，正面宣介與批駁澄清相結合，深入報導好各族青年創業、各民族互助等普通人的鮮活故事，客觀展現好新疆等民族地區經濟發展、社會穩定、生態保護、文化繁榮等和諧境況」。