常態化查核60多萬軍公教領陸證 陸委會會議記錄曝：未來每半年一次

陸委會年初會同多個部會，針對領取大陸證件，對現職軍公教核心人員進行專案查核，已經完成62萬多人。而陸委會先前宣布自明年起，辦理「常態化、制度化查核」，並對不配合者列出詳細的處置建議，而相關「常態化」查核機制，經由陸委會召集會議，「建議」每半年為期，分別於各年度5月31日以前、11月30日以前實施。

近日諸多機關單位都有收到行政院人事行政總處、教育部等單位函轉陸委會的一份公文，當中詳列了陸委會於7月底召集的一次會議紀錄與一份「查核範圍表」。

這場會議由陸委會政務副主委梁文傑主持，邀集中央研究院、司法院人事處、考試院銓敘部、行政院外交國防法務處、內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、文化部、行政院人事行政總處、中選會、法務部廉政署、台北市政府等18個單位參與。

針對軍公教人員常態化、制度化查核機制，會議確定將於明年1月1日正式施行。相關法源依據，領取大陸身分證與護照的部分，為《兩岸條例》第9-1條；定居證的部分則沒有見諸法律，而是陸委會主委的解釋令；至於居住證也沒有法源，禁令見於行政院秘書長的函文。目前相關禁令尚未觸及台胞證。

根據會議所附的「查核範圍表」，公職人員若不配合查核，建議將新進人員「無從辦理初任案之銓審作業」，現職人員「無從辦理調任案之銓審作業」，約聘雇、駐衛警也有類似規定。教育人員若不配合查核者，不得參加甄、遴選，或予以聘任、進用、僱用。國營事業官派人員、公股財團法人官派人員「建議不予核派」，其餘人員暫不納入，中研院也僅有列入兼任行政職的研究人員。

至於由總統提名經立法院同意之特任官，查核表建議「於提名、遴選程序時確認」。政務人員「於提名、遴選程序時確認」。「民選公職候選人」查核方式，俟中選會確認辦理方式後再辦理。

另外會議記錄也提到，適用《勞動基準法》之人員（技工、工友、駕駛、約用人員等），因勞基法第11 條及第12條定有終止契約之法定事由，不配合查核是否具中共身分證件非終止契約之事由，會議建議「於僱傭契約中載明，在新聘或有職務變動需要重新簽約時，應由當事人協助確認自己不具中共身分證件」。

會議還決定請行政院公共工程委員會修訂「勞務採購契約範本」，各機關派駐人員且處理具機敏性業務者，不得在大陸設有戶籍、領用大陸護照、身分證、定居證或居住證。

由於法律僅觸及大陸護照、身分證，以及主委解釋令的定居證，針對不配合查核領用中共居住證者，則無法不予銓審，而是由各用人機關造冊列管，請政風單位，本於機關公務機密維護及安全維護，提出強化相關風險管控之具體作為，隨時追蹤管考。而配合查核領用中共居住證者，則由各用人機關依具結書所列處理方式辦理。

至於今年的情況，陸委會於年初會同多個部會機關，以現職軍公教核心人員為優先對象進行專案查核，並於6月底前辦理完成。身兼陸委會發言人的梁文傑曾於7月31日公布，已經清查完畢中央與地方政府的公職人員，應具結人數是62萬7,000多人，而已共有超過62萬6,000多人完成具結，完成比例高達99.79%。

稍早陸委會主委邱垂正則曾在5月指出，有2名有申請大陸身分證，陸委會已經協助註銷完畢；申請居住證的有75名，除了有些是義務役軍人外，其他可能是軍公教人員，都已協助註銷身分。