陸外交部駐港特派員約見美新任總領事 對其到任後行為提嚴正交涉

據中國外交部駐香港特別行政區特派員公署網站消息，大陸外交部駐港特別員崔建春9月30日約見美國駐港總領事伊珠麗，就其到任後有關行為提出嚴正交涉。

崔特派員敦促伊珠麗總領事恪守不干涉內政等國際關係基本準則，同反中亂港分子劃清界線。崔特派員並對伊珠麗總領事明確提出「四不」要求，即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理。

大陸觀察者網報導稱，伊珠麗於今年8月下旬抵達香港出任美國駐香港及澳門總領事。然而到任不足一月，伊珠麗便搞起「政治小動作」，公然邀請陳方安生、劉慧卿等反中亂港頭目出席其到任招待會。

9月27日，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室轉發《大公報》評論文章，警告伊珠麗若敢越過「紅線」，必將遭到嚴厲反制。文章直指伊珠麗本月中旬借履新活動之名，刻意邀請陳方安生等人參會的行為，戳破其試圖藉外交場合拉攏亂港勢力的真實意圖。

報導稱，香港市民也對伊珠麗的舉動表達不滿，多批市民自發性集結抗議。多名示威者在總領館外展開行動，拉起寫有「強烈譴責伊珠麗勾結亂港分子陳方安生」的橫幅，高舉「勾結亂港分子可恥」「不得禍亂香港」等標語，並不時高呼口號，強烈譴責伊珠麗勾結亂港分子，直指其行為可恥。

報導稱，在伊珠麗此次抵達香港履職後，大陸外交部發言人郭嘉昆曾在例行記者會上強調，中方希望美國新任駐港澳總領事恪守有關國際公約，恪守不干涉內政原則，尊重中國主權和特區法治，為促進美國同香港特區交流合作和中美關係健康發展發揮積極作用。