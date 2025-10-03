南韓保守團體開天節舉行反華示威 陸使館：別有用心也不得人心

中國駐韓國大使館發言人昨晚就「韓國少數勢力舉行反華示威遊行」表明嚴正立場稱，據了解，韓國個別極右勢力擬於10月3日在首爾市中心舉行反華示威遊行。他們選擇在中國人民歡度國慶、中秋雙節，韓國人民歡度開天、中秋雙節的喜慶日子這樣做，別有用心，也不得人心。

而據韓聯社昨深夜報導，南韓首爾行政法院2日裁定，部分中止警方針對開天節示威主辦方採取的限制使用「反華」口號措施的效力。法院指出，警方未在法定時限內作出限制通告，程式存在瑕疵。但同時強調，這一決定並不意味著允許在集會和示威中出現語言或身體上的暴力及威脅。

報導稱，強硬保守團體「自由大學」9月17日向首爾警察廳提交了開天節集會申報，警方于同月26日下達限制通告，禁止可能引發集體暴行或威脅的侮辱、名譽毀損及針對特定種族和國籍的仇恨性言行。對此，「自由大學」以嚴重侵犯言論自由為由向法院提起行政訴訟，並提出停止執行申請。

根據南韓《集會及示威法》第8條第1款，主管警察機關須在接到集會申報48小時內作出禁止或限制通告。若超過48小時，僅在集會發生集體暴力、威脅、破壞或縱火等直接危害公共秩序的情況下，才能對剩餘期間的集會作出禁止或限制。法院認為，警方在接到「自由大學」的集會申報10餘天後才通告限制措施，缺乏法律依據。

開天節是是依據西元13世紀以來檀君神話的記錄，紀念檀君即位而建立檀君朝鮮，並感謝上天的節日。.於每年10月3日紀念，和三一節、制憲節、光復節、韓文日一樣，是韓國五大全民共慶祝的國慶日之一。

根據首爾法院上述裁定，「自由大學」將於今天上午7時至晚11時59分在光化門一帶舉行集會，並將不再適用警方關於禁止「反華」口號的限制措施。

據大陸駐韓使館的訊息，使館發言人表示，9月29日起，韓方對中國團隊遊客試行免簽。這是對中方去年11月開始對韓試行免簽的正面回應。中韓兩國相繼推出簽證便利化措施，有利於促進雙方人員往來，有利於增進雙方相互了解與友誼，也有利於兩國商業發展。

發言人稱，韓方統計和媒體報告顯示，近日來韓中國遊客和首爾明洞等地區商家銷售額顯著成長。韓國中央與地方政府、旅遊業、主流媒體均對此表示歡迎，韓國民眾也展現友善與熱情。

但他表示，同時我們遺憾地注意到，韓國個別政治人物散播不實訊息，個別極右團體在中國遊客集中的首爾明洞、大林洞等地不時舉行針對中國的示威遊行。中韓雙方都對此明確反對。

據了解，韓國個別極右勢力擬於明天（10月3日）在首爾市中心舉行反華示威遊行。中國大使館特此再次提醒在韓國和擬來韓的中國遊客保持高度警惕，注意人身安全。我們也嚴正要求韓方切實保障在韓中國公民的人身安全和合法權益。

發言人表示，近期，韓國政府高層和各界有識之士明確指出，少數勢力的反華言行損害韓國國家形象和利益，要求嚴正應對。我們相信，中韓各界共同努力，中韓戰略夥伴關係一定能積極向好發展，少數政治勢力的圖謀不會得逞。