中斷逾5年 印度與中國10月底前恢復直航

中央社／ 台北2日電

印度駐中國大使館今晚宣布，印度、中國民航主管部門已磋商達成共識，兩國直飛航線將於10月底前恢復。

印中直航因為2020年爆發COVID-19疫情而中斷，兩國其後在邊界爆發嚴重衝突，更讓直航恢復遙遙無期，雙方直到今年才積極修好。

印度駐中使館官方微博2日晚間發表聲明指出，今年早些時候，作為印度政府推動印中關係逐步正常化舉措的一部分，兩國民航主管部門就恢復印中直飛航線及修訂「航空服務協定」展開了技術層面的磋商。

聲明說，經上述磋商，雙方目前已達成共識：印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，可依據2025年冬航季航班計畫，於2025年10月底前恢復。具體實施需以兩國指定航空公司的商業決策為準，並需滿足所有營運標準。

聲明最後說，兩國民航主管部門達成的此項共識，將進一步促進印中民間交往，為雙邊交流逐步正常化發揮積極作用。

據新華社，在此之前的8月18日，中國外交部長王毅在新德里與印度外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）舉行會談，達成10項成果，其中包括：「雙方同意儘早恢復中國內地和印度直航航班，同時修訂兩國民航運輸協定。雙方同意為兩國從事旅遊、商務、媒體等活動的人員雙向來往提供簽證便利。」

中國外交部發言人林劍8月14日表示，一段時間以來，中方與印方就此保持密切溝通，持續推動儘早恢復直航。

綜合外電此前報導，中國4家航空公司8月已向印度德里機場（DEL）提交起降時刻申請，這標誌著中印之間直航即將恢復。同時，印度靛藍航空(IndiGo)也在籌備恢復成都和廣州航線，與中國航空公司形成運力互補，重建兩國間停滯已久的航空連接。

印度 外交部 航線

延伸閱讀

女帶貓、男養狗！印度新婚夫婦因「貓狗大戰」 感情破裂訴請離婚

紀念甘地誕辰 印度台北協會在台中舉辦攝影展、排燈節慶祝活動

醫師字太潦草！印度法官看不懂怒下1判決 加碼要醫學院重教寫字

挑戰印度網路監管機制遭駁回 馬斯克社群媒體X將上訴

相關新聞

駁斥北京的聯大2758決議文件 陸委會：中華民國並未被推翻

中共外交部9月30日發表「中方關於聯大第2758號決議立場文件」，聲稱1949年中國人民推翻中華民國政府。陸委會2日晚間...

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

去年大選期間前央視記者王志安來台，因為上節目而被禁止入境，另外有三位Youtube「公子沈」等人，也因上節目等被禁止入境...

兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

近期對於兩岸旅遊「小兩會」的接觸，陸方釋出積極的訊號，而陸委會主委邱垂正2日上午在廣博節目中列舉人身安全、旅遊品質、業者...

因應南海衝突 「青海湖艦」赴南中國海進行軍演

在中國大陸與菲律賓南海主權爭議聲中，中共解放軍南部戰區海軍「青海湖艦」日前赴南中國海，進行綜合作戰支援訓練。青海湖艦是中...

日媒：共軍強化對台斬首作戰

共軍長期在內蒙古的「朱日和」訓練基地，進行武力攻台的城巷戰等演練。最新訊息顯示，在原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外...

不甩日方抗議 陸海洋調查船4天內3度駛入日本專屬經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，1日，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（EEZ）內再現大陸海洋調查船，並向海中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。