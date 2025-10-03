日媒：共軍強化對台斬首作戰

共軍長期在內蒙古的「朱日和」訓練基地，進行武力攻台的城巷戰等演練。最新訊息顯示，在原有的「模擬總統府」、「模擬外交部」外，日本智庫取得衛星圖像顯示，共軍還新增了「模擬司法院」甚至有地道連結模擬，據此示警共軍可能強化對我總統的「斬首作戰」。

日媒產經新聞報導，據日本智庫「國家基本問題研究所」本月一日取得的衛星圖像分析指出，共軍為了準備攻台，在內蒙古自治區內的訓練場所設的「模擬總統府」一旁的土地上，新建了「模擬司法院」，並建設了一條全長二百八十公尺的地道連結。

上述日本智庫研究員中川真紀表示，「朱日和訓練基地加速整建，正實施實戰化訓練。除了『模擬總統府』，還增建『模擬司法院』，甚至建地道進行訓練，目的在於對台灣施壓，警告台灣（領導人）就算建了地道也無路可逃」。

從衛星影像分析，該模擬司法院是從二○二○年八月開始興建，二○二一年完工，此外，模擬司法院旁還有一棟紅色屋頂新建築在二○二三年底動工，今年四月接近完成，與我司法院對面國防部後備指揮部雷同。

隨上述增建，共軍該訓練基地的「模擬總統府」訓練區，已較二○二○年以來擴大近三倍，可演練範圍從裝甲車前進、城巷戰、到對其他戰時關鍵機構攻擊、地道模擬等。日媒報導因此直指，共軍可能強化對台灣總統的「斬首作戰」。

公開訊息顯示，共軍的朱日和聯合作戰戰術訓練基地，位於內蒙古烏蘭察布，占地約一千零六十六平方公里，前身為坦克師戰術演習場，一九九七年海灣戰爭結束後，擴建為共軍最大的聯合作戰戰術訓練基地，並於二○○六年建造城市戰訓練基地，開始強調城市作戰，大量展開相關演練，甚至與外軍反恐交流等。

最受關注的是，在二○一三年至二○一五年，朱日和城市作戰訓練場繼續擴大其訓練設施，包括模仿台灣的建築物。

在二○一五年央視報導中，就藉由「跨越－二○一五朱日和」演習曝光模擬我總統府建築的畫面，當時還包括外交部及周邊政府大樓，顯示共軍以我總統府為假想目標並非祕密。近年兩岸關係緊張下，共軍對台主力部隊東部戰區，亦在二○二○年起，多次參與朱日和基地的重大城市戰演習，並在央視節目中播出。