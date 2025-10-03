中共扭曲聯大2758號決議 陸委會：嚴正抗議誤導國際

中共發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱完全享有、行使對台主權。陸委會今天痛批，這是顛倒是非、扭曲事實、企圖誤導國際視聽的謬論，嚴正表達抗議。

大陸委員會（陸委會）2日晚透過新聞稿表示，中共在9月30日發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱中華人民共和國政府完全享有和行使對台主權，嚴正駁斥這類顛倒是非、扭曲事實，企圖誤導國際視聽的謬論。

陸委會要求北京當局正視兩岸互不隸屬、中華民國迄今114年屹立不搖、始終存在的客觀事實，為兩岸關係謀求良性互動之道。

陸委會點出中共立場文件3項不實謊言，逐項加以駁斥。

第1項為中共謊稱1949年中國人民推翻中華民國政府，屬於「新政權取代舊政權」。事實是中華民國建國迄今114年，國祚無一日中斷，1949年中共透過戰爭手段竊據中國大陸，中華民國政府退守台灣，國軍於古寧頭戰役成功抵抗、消滅來犯的共軍，守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國主權。

陸委會強調，中華民國未被推翻、更未被取代，所謂「新政權取代舊政權」政府繼承說法，純屬虛構謊言。

第2項為中共謊稱中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使包括對台灣的主權。事實是台灣從未被中華人民共和國統治，中共無權代表台灣，中華民國具有「領土、人民、政府、主權」，符合國家組成四要素，為主權獨立國家。

陸委會表示，聯大2758號決議全文未提及「中華民國」或「台灣」，更未就此認定台灣主權歸屬。中華民國有效統治台、澎、金、馬，台灣從未被中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共無權在國際社會代表台灣2300萬人民。

第3項為中共刻意孤立中華民國的國際參與，違反聯合國憲章原則；中華民國主權地位不因為喪失聯合國代表權有任何改變，持續積極與各國發展關係。

陸委會表示，中共宣稱聯合國只能接受主權國家所派遣的代表，「台灣是中國的一部分，不是主權國家，無權向聯合國派遣代表」。事實是中華民國在聯合國常任理事國的地位與席次，遭到中共鼓動部分國家於1971年透過違反公義的決議予以剝奪；其後在國際上打壓台灣，更違聯合國憲章普遍性原則。

陸委會強調，「具有聯合國席次」非主權國家的要件，國際社會非屬聯合國會員國的主權國家所在多有，中華民國未因失去聯合國席次而喪失主權國家地位。

陸委會並強調，中華民國在台灣完成民主憲政改革，將選舉權賦予台灣人民，歷經8次總統直選、3次政黨輪替，深化落實國民主權原則，鞏固台灣的民主體制與主體意識，中華民國在台、澎、金、馬持續繁榮發展，成為舉世矚目的發達經濟體與成熟民主國家，在台灣的民主憲政體制下，台灣的未來應由台灣全體人民共同決定。

陸委會呼籲，中共應推動政治改革，積極謀求讓中國大陸民眾享有國民主權，同時正視中華民國台灣存在的客觀事實，放棄對台軍武脅迫與統戰滲透等負面手段，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話，這才是負責任大國應有作為。