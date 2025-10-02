駁斥北京的聯大2758決議文件 陸委會：中華民國並未被推翻

中共外交部9月30日發表「中方關於聯大第2758號決議立場文件」，聲稱1949年中國人民推翻中華民國政府。陸委會2日晚間發表回應指出，中華民國建國迄今已歷114年，國祚從無一日中斷。1949年，中共透過戰爭手段竊據中國大陸，中華民國政府退守台灣，國軍於當年10月25日「古寧頭戰役」，成功抵抗、消滅來犯的共軍。中華民國並未被推翻、更未被取代。

中共此份「立場文件」共約2千7百字，是近年完整闡述聯大二七五八號決議的大陸立場，並反擊最近有關「台灣地位未定論」說法的文件。

文件稱：「中國是聯合國創始成員國和安理會常任理事國。1945年聯合國成立時，中國的國號是中華民國。1949年，中國人民推翻中華民國政府，並改國號為中華人民共和國，成立中華人民共和國中央人民政府。這屬於一國內部新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域並未由此而改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權，也理所應當地在國際關係中代表全中國，包括享有和行使中國在聯合國的一切權利」。

文件指，台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。極少數外部勢力鼓噪聯大第2758號決議沒有出現「中華民國」或「台灣」字樣，妄稱「決議與台灣沒有關係」。事實是決議徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。聯合國是由主權國家組成的國際組織，只能接受主權國家派出的代表，台灣是中國的一部分，不是主權國家，無權向聯合國派出代表等等。

陸委會強調，國軍守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權。中華民國並未被推翻、更未被取代，所謂「新政權取代舊政權」的政府繼承說，純屬虛構謊言。

陸委會指出，台灣從未被中華人民共和國統治，中共無權代表台灣。聯大第2758號決議全文未提及「中華民國」或「台灣」，更未就此認定台灣主權歸屬。中華民國有效統治台、澎、金、馬，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共無權在國際社會代表台灣2300萬人民。

陸委會提到，中華民國主權地位並不因喪失聯合國代表權而有任何改變。中華民國在聯合國的常任理事國的地位與席次，遭到中共鼓動部分國家，於1971年透過違反公義的決議予以剝奪；其後藉口在國際上打壓台灣，更違聯合國憲章的普遍性原則。

陸委會強調，中華民國在台灣完成民主憲政改革，將選舉權賦予台灣2,300萬人民，歷經8次總統直選、3次政黨輪替，鞏固了台灣的民主體制與主體意識，在台灣的民主憲政體制下，台灣的未來應由台灣全體人民共同決定。

最後陸委會呼籲，中共應推動政治改革，積極謀求讓中國大陸的民眾也能享有國民主權，同時正視中華民國台灣存在的客觀事實，放棄對台軍武脅迫與統戰滲透等負面手段，選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話，這才是負責任大國的應有作為。