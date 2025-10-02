快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

不滿美駐港總領事會晤陳方安生 大陸提交涉

中央社／ 香港2日電

中國外交部香港特派員崔建春日前約見了美國新任駐港總領事伊珠麗（Julie Eadeh），針對伊珠麗早前會晤前香港政務司長陳方安生等人提出交涉。

外交部駐港特派員公署今天發出新聞稿，指崔建春9月30日約見了伊珠麗，就其到任後有關行為提出「嚴正交涉」。

新聞稿表示，崔建春敦促伊珠麗恪守「不干涉內政」等國際關係基本準則，「同反中亂港分子劃清界限」，又對她提出「四不」要求，「即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理」。

伊珠麗8月下旬赴港履新後，曾邀請陳方安生、前民主黨主席劉慧卿等人出席歡迎酒會，立即遭到親北京報紙大公報及文匯報連刊文攻擊，中國國務院港澳事務辦公室、中共中央港澳工作辦公室的網頁也轉載了相關文章。

香港行政長官李家超上週回應記者提問時也說，希望駐港領事做建設性的事，「不要做破壞性的事」，又指領事有責任恪守國際公約和外交慣例，以符合外交官身分的方式履行職務，不得以任何藉口或形式干涉中國內政和香港事務，應該尊重中國主權。

伊珠麗多年前曾任美國駐港澳總領事館政治部主管，8月下旬接替離港的梅儒瑞（Gregory May）出任總領事。

2019年香港爆發「反送中」運動期間，當時在港工作的伊珠麗曾被媒體拍攝到與香港眾志的黃之鋒、羅冠聰在金鐘酒店會面，隨即成為北京方面攻擊美國干涉香港事務的證據。

據報導，在「反送中」期間，伊珠麗也曾與陳方安生及前民主黨創黨主席李柱銘等人會面。

香港 外交部 美國

延伸閱讀

香港美酒佳餚巡禮10月23至26日舉行 可一站吃遍13顆星級餐廳

范斯喊話民主黨：政策可談判 先讓政府開門

美政府關門 民主黨挨轟卻拒絕讓步 憂若屈服將失未來籌碼

紐時民調：民主黨主導關閉政府…2/3受訪者不挺

相關新聞

駁斥北京的聯大2758決議文件 陸委會：中華民國並未被推翻

中共外交部9月30日發表「中方關於聯大第2758號決議立場文件」，聲稱1949年中國人民推翻中華民國政府。陸委會2日晚間...

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

去年大選期間前央視記者王志安來台，因為上節目而被禁止入境，另外有三位Youtube「公子沈」等人，也因上節目等被禁止入境...

兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

近期對於兩岸旅遊「小兩會」的接觸，陸方釋出積極的訊號，而陸委會主委邱垂正2日上午在廣博節目中列舉人身安全、旅遊品質、業者...

因應南海衝突 「青海湖艦」赴南中國海進行軍演

在中國大陸與菲律賓南海主權爭議聲中，中共解放軍南部戰區海軍「青海湖艦」日前赴南中國海，進行綜合作戰支援訓練。青海湖艦是中...

不甩日方抗議 陸海洋調查船4天內3度駛入日本專屬經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，1日，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（EEZ）內再現大陸海洋調查船，並向海中...

紐時：中供柬武器牽動泰柬軍事衝突 日媒：緬軍護中「帶路」礦場

東南亞國家紛傳戰火，中國在其中的角色引發外媒關注。泰柬7月爆發十年來最嚴重邊境衝突，紐約時報取得泰國情報文件指出，中國軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。