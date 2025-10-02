不滿美駐港總領事會晤陳方安生 大陸提交涉

中國外交部駐香港特派員崔建春日前約見了美國新任駐港總領事伊珠麗（Julie Eadeh），針對伊珠麗早前會晤前香港政務司長陳方安生等人提出交涉。

外交部駐港特派員公署今天發出新聞稿，指崔建春9月30日約見了伊珠麗，就其到任後有關行為提出「嚴正交涉」。

新聞稿表示，崔建春敦促伊珠麗恪守「不干涉內政」等國際關係基本準則，「同反中亂港分子劃清界限」，又對她提出「四不」要求，「即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理」。

伊珠麗8月下旬赴港履新後，曾邀請陳方安生、前民主黨主席劉慧卿等人出席歡迎酒會，立即遭到親北京報紙大公報及文匯報連刊文攻擊，中國國務院港澳事務辦公室、中共中央港澳工作辦公室的網頁也轉載了相關文章。

香港行政長官李家超上週回應記者提問時也說，希望駐港領事做建設性的事，「不要做破壞性的事」，又指領事有責任恪守國際公約和外交慣例，以符合外交官身分的方式履行職務，不得以任何藉口或形式干涉中國內政和香港事務，應該尊重中國主權。

伊珠麗多年前曾任美國駐港澳總領事館政治部主管，8月下旬接替離港的梅儒瑞（Gregory May）出任總領事。

2019年香港爆發「反送中」運動期間，當時在港工作的伊珠麗曾被媒體拍攝到與香港眾志的黃之鋒、羅冠聰在金鐘酒店會面，隨即成為北京方面攻擊美國干涉香港事務的證據。

據報導，在「反送中」期間，伊珠麗也曾與陳方安生及前民主黨創黨主席李柱銘等人會面。