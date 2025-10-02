快訊

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑2日說明解禁「公子沈」等三人的理由，但未針對王志安一案有所表示。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑2日說明解禁「公子沈」等三人的理由，但未針對王志安一案有所表示。記者廖士鋒／攝影

去年大選期間前央視記者王志安來台，因為上節目而被禁止入境，另外有三位Youtube「公子沈」等人，也因上節目等被禁止入境台灣，陸委會最近為「公子沈」等三人背書，陸委會2日公開說明解禁原因，指「公子沈」等三人長期支持海外民主運動，而且「他們了解中共的內部形勢，也支持台海和平」。陸委會並未宣布王志安被解禁，王志安本人也透露申訴結果已遭「駁回」。

根據中央社報導，陸委會認定「公子沈」、「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、「文昭談古論今」等三人解套的原因是他們為「台灣地區所亟需且短期內不易培育之外國人」。

陸委會副主委梁文傑2日進一步表示，陸委會從成立以來就長期關注海外民主派人士，也相當依賴這些民主派人士在國際上為台灣自由民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰「也非常有幫助」。陸委會認為「他們具有特殊技術及經驗，是台灣所需要的外國朋友」。

梁文傑透露，這三位本來是大陸人，現在都是外國人，另外一位外國人「樂樂法利」也是長期為台灣在國際社會上發聲、長期對中共的體制「經常有戳破和揭露」，所以陸委會認為「他也算是其中之一」，他也被解禁了。

不過，梁文傑並未具體回應王志安是否解禁的問題。王志安本人認證的「X」帳號2日發文指出，「大陸要是膽敢入侵台灣，我報名參加國軍，誓死保衛中華民國」。

王志安9月27日發文訴說他在台灣起訴中華民國內政部的進展。他表示，「公子沈」等人「上的節目比我多，還拿了通告費，我就上了一個賀龍夜夜秀，也沒拿通告費，卻被認定為『工作』」，得知幾人解禁後，王志安和律師商量，「依照他們處理法輪功觀選團（指公子沈等人）的模式，重新申請減輕處罰，提前解禁」，「昨天，申訴結果回來了，駁回」，原因在於「禁止外國人入國作業規定之適用對象係外國人，並無大陸地區人民適用之規定，申請事項尚屬於法無據」。

王志安再次批評政府雙標，並且指出，「這個就有點牽強了。你們部長（指劉世芳）前腳說承認了中華人民共和國，中國人等同於外國人，後腳你們給我回覆又說，我屬於大陸地區人民，不屬於外國人。我到底算哪國人？」、「敢情你們制定這麼多法律法規，哪個用起來順手就用哪個，絲毫不考慮法律邏輯的一致性是嗎？」，他並指，「話說我這個不起眼的官司，看起來最後真有可能打到中華民國憲法法院」。

