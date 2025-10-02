赴陸被限制人身自由132人 陸委會：7成涉詐騙案

快訊

中央社／ 台北2日電

陸委會最新統計資料顯示，去年1月1日至今年9月30日止，民眾赴陸被限制人身自由累計132人，其中涉及詐騙案93人，比重達70.45%。

大陸委員會（陸委會）2日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，去年1月1日至今年9月30日止，赴陸失聯61人、在陸被留置盤查19人、在陸被限制人身自由132人，累計212人。

梁文傑指出，在陸被限制人身自由132人中，涉及詐騙案93人、宗教活動13人、國安案件1人、其他形式案件25人。

陸委會日前在社群專頁發文指出，去年1月1日至今年8月31日止，赴陸失聯50人、在陸被留置盤查19人、在陸被限制人身自由119人，累計188人。9月新增赴陸失聯11人、在陸被限制人身自由13人。

