兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

近期對於兩岸旅遊「小兩會」的接觸，陸方釋出積極的訊號，而陸委會主委邱垂正2日上午在廣博節目中列舉人身安全、旅遊品質、業者保障等我方重視的議題，對於我方是否有與陸方溝通的清單？陸委會2日下午表示「我們並沒有列什麼清單」，且仍盼陸方的海旅會能夠迅速回復。

邱垂正2日上午在廣播節目中針對兩岸旅遊議題指出，恢復陸客來台觀光是我方政策，他重申希望回到「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通、對接業務，先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性等事項進行溝通，以利後續政策順利執行。他強調我方最在意的是「國人在大陸的人身安全」，今年以來（應為截至8月底）向海基會報案已高達133件行方不明、被盤查、被限制自由的案件，是去年55件的兩倍有餘。

而就旅遊品質，他說過去有團客低價團、變成採購團，形成觀光亂象，對大陸旅遊民眾權益也沒有保障，我方也希望台灣旅客受到旅遊保障，特別是旅遊事故、突發事件，兩岸如何建立合作機制等。他強調，穩定性的關切是「不能說斷就斷」，公平性問題則是按照旅遊協議開放的規模不限定開放省市，也希望我方旅遊業者在兩岸旅遊經濟活動時不用政治表態。希望透過小兩會就兩岸旅遊秩序、業者權益、消費者保障、兩岸溝通聯繫機制，做好這些溝通再來開放會比較順利。

對於邱垂正提及的內容，是否為我方準備跟陸方溝通的「清單」？陸委會發言人梁文傑2日下午在記者會上回應指出，「我們並沒有列什麼清單」，而是「有一些長期以來兩岸旅遊一些令人關切的問題」，如一條龍、低價團、路線規劃跟分配的公平性的問題等，仍希望陸方海旅會能迅速回復讓小兩會就這些議題溝通，「這個部分目前沒有新的進度」。

此外，對於邱垂正提及的國人在大陸的人身安全議題與案件數量，梁文傑則在記者會上進一步透露，去年1月1日到今年9月底，赴陸失聯61人、遭留置盤查有19人，遭陸方限制人身自由有132人（其中涉及詐騙案有93位，涉及其他刑事案件的有25人，因宗教活動原因者有13人，涉及國安案件有1人）。按此換算，上述212件國人赴陸失聯與人身安全事件，其中涉及詐騙與刑事案件占比56%、失聯29%；留置、宗教與國安為16%。

公開資料顯示，目前除第三地陸客來台灣本島已經由我方政府宣告恢復外，大陸本土的陸客去年也已經恢復到我方連江縣、金門縣。據金門縣府統計，今年前三季持觀光簽入境金門的大陸遊客已有19萬人次，其中自由行旅客佔比達97%，預計在大陸十一假期後，將會突破20萬。