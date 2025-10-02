快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
針對兩岸旅遊小兩會的溝通期望，陸委會副主委梁文傑2日表示，「我們並沒有列什麼清單」。記者廖士鋒／攝影
針對兩岸旅遊小兩會的溝通期望，陸委會副主委梁文傑2日表示，「我們並沒有列什麼清單」。記者廖士鋒／攝影

近期對於兩岸旅遊「小兩會」的接觸，陸方釋出積極的訊號，而陸委會主委邱垂正2日上午在廣博節目中列舉人身安全、旅遊品質、業者保障等我方重視的議題，對於我方是否有與陸方溝通的清單？陸委會2日下午表示「我們並沒有列什麼清單」，且仍盼陸方的海旅會能夠迅速回復。

邱垂正2日上午在廣播節目中針對兩岸旅遊議題指出，恢復陸客來台觀光是我方政策，他重申希望回到「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通、對接業務，先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性等事項進行溝通，以利後續政策順利執行。他強調我方最在意的是「國人在大陸的人身安全」，今年以來（應為截至8月底）向海基會報案已高達133件行方不明、被盤查、被限制自由的案件，是去年55件的兩倍有餘。

而就旅遊品質，他說過去有團客低價團、變成採購團，形成觀光亂象，對大陸旅遊民眾權益也沒有保障，我方也希望台灣旅客受到旅遊保障，特別是旅遊事故、突發事件，兩岸如何建立合作機制等。他強調，穩定性的關切是「不能說斷就斷」，公平性問題則是按照旅遊協議開放的規模不限定開放省市，也希望我方旅遊業者在兩岸旅遊經濟活動時不用政治表態。希望透過小兩會就兩岸旅遊秩序、業者權益、消費者保障、兩岸溝通聯繫機制，做好這些溝通再來開放會比較順利。

對於邱垂正提及的內容，是否為我方準備跟陸方溝通的「清單」？陸委會發言人梁文傑2日下午在記者會上回應指出，「我們並沒有列什麼清單」，而是「有一些長期以來兩岸旅遊一些令人關切的問題」，如一條龍、低價團、路線規劃跟分配的公平性的問題等，仍希望陸方海旅會能迅速回復讓小兩會就這些議題溝通，「這個部分目前沒有新的進度」。

此外，對於邱垂正提及的國人在大陸的人身安全議題與案件數量，梁文傑則在記者會上進一步透露，去年1月1日到今年9月底，赴陸失聯61人、遭留置盤查有19人，遭陸方限制人身自由有132人（其中涉及詐騙案有93位，涉及其他刑事案件的有25人，因宗教活動原因者有13人，涉及國安案件有1人）。按此換算，上述212件國人赴陸失聯與人身安全事件，其中涉及詐騙與刑事案件占比56%、失聯29%；留置、宗教與國安為16%。

公開資料顯示，目前除第三地陸客來台灣本島已經由我方政府宣告恢復外，大陸本土的陸客去年也已經恢復到我方連江縣、金門縣。據金門縣府統計，今年前三季持觀光簽入境金門的大陸遊客已有19萬人次，其中自由行旅客佔比達97%，預計在大陸十一假期後，將會突破20萬。

邱垂正 兩會

延伸閱讀

恢復兩岸旅遊？陸委會重申安全為重：今年已有133名國人赴陸遭拘留

習近平稱「堅決反對台獨」 陸委會：對中共而言支持中華民國也算台獨

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

陸委會邱垂正訪美 國台辦：「中華民國台灣」根本不存在

相關新聞

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

去年大選期間前央視記者王志安來台，因為上節目而被禁止入境，另外有三位Youtube「公子沈」等人，也因上節目等被禁止入境...

兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

近期對於兩岸旅遊「小兩會」的接觸，陸方釋出積極的訊號，而陸委會主委邱垂正2日上午在廣博節目中列舉人身安全、旅遊品質、業者...

因應南海衝突 「青海湖艦」赴南中國海進行軍演

在中國大陸與菲律賓南海主權爭議聲中，中共解放軍南部戰區海軍「青海湖艦」日前赴南中國海，進行綜合作戰支援訓練。青海湖艦是中...

不甩日方抗議 陸海洋調查船4天內3度駛入日本專屬經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，1日，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（EEZ）內再現大陸海洋調查船，並向海中...

紐時：中供柬武器牽動泰柬軍事衝突 日媒：緬軍護中「帶路」礦場

東南亞國家紛傳戰火，中國在其中的角色引發外媒關注。泰柬7月爆發十年來最嚴重邊境衝突，紐約時報取得泰國情報文件指出，中國軍...

恢復兩岸旅遊？陸委會重申安全為重：今年已有133名國人赴陸遭拘留

針對兩岸觀光旅遊何時能夠恢復，陸委會主委邱垂正2日在電台專訪表示，我方仍呼籲大陸先回到觀光「小兩會」就旅遊安全、品質、穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。