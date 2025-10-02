因應南海衝突 「青海湖艦」赴南中國海進行軍演

在中國大陸與菲律賓南海主權爭議聲中，中共解放軍南部戰區海軍「青海湖艦」日前赴南中國海，進行綜合作戰支援訓練。青海湖艦是中共海軍最大的遠洋綜合補給艦，也是航母綜合補給艦。

據央視新聞，青海湖艦將與多型驅逐艦、護衛艦以及海軍航空兵部隊展開跨晝夜綜合作戰支援訓練，錘鍊官兵協同作戰和應急處突能力。

中共軍媒《解放軍報》此前報導，青海湖艦是中共海軍最大的遠洋綜合補給艦。

據維基百科，此船為Komandram Fedko級航母綜合補給艦，於烏克蘭赫爾松造船廠建造，為蘇聯海軍航母編隊配套，1993年航行至大連續建，1996年5月8日在大連造船廠碼頭交付南海艦隊某基地勤務船大隊。船身長近200公尺，全船艙室近800個。有橫向液貨補給站、乾貨補給站和縱向液貨補給站，可邊航行邊為多艘艦船補給油水和主副食品。

2023年11月南部戰區海軍作戰支援艦支隊曾出動駱馬湖艦、青海湖艦、查干湖艦等多艘艦船，在南海舉行跨晝夜、多科目綜合演練。

中菲近期在黃岩島發生撞船事作海上衝突後，大陸官方9月10日宣布，將在黃岩島建立國家級自然保護區，並表明要強化對「各類違法違規行為的監管執法力度」。10月1日，大陸海警船在黃岩島附近海域舉行升旗典禮。菲律賓外交部則說，中國大陸的行動「明顯侵犯菲律賓根據國際法享有的權利和利益」。