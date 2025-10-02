不甩日方抗議 陸海洋調查船4天內3度駛入日本專屬經濟海域

在日本政府透過外交管道向大陸提出抗議後，1日，鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（EEZ）內再現大陸海洋調查船，並向海中投放疑似管道設備。這是4天內該船第3度在該海域展開海洋調查行動，引發關注。

日本共同社報導，日本第10管區海上保安總部（鹿兒島）1日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區（EEZ）內，發現大陸船隻「向陽紅22」朝海中投入類似管道的物體，似乎在進行海洋調查。該處位於奄美大島以西約395公里海域。

日方表示，海保巡邏船於10月1日早晨6點55分前後發現中方船隻，該船於當日下午4點10分前後，跨過日中地理上的中間線，進入了中方一側，總停留時間約9小時。

此前9月28日及30日，同艘船也被日方發現在附近EEZ海域內，伸入疑似電線和管道的物體，兩次分別停留3.5小時、6.5小時，日本海保巡邏船皆通過無線電要求其停止活動。

日本內閣官房長官林芳正9月29日表示，日本已向大陸政府提出抗議，在未經日本同意的情況下於該區域進行海洋科學研究，無法接受，要求中方立即停止。不過，日本第10管區海上保安總部隔天（9月30日）隨即發布消息，指在該海域2度發現「向陽紅22號」疑似在進行海洋調查。

在大陸船隻3度駛入EEZ後，林芳正2日重申，鑑於發現大陸海洋調查船在鹿兒島縣奄美大島近海的日本EEZ內活動，已經提出了抗議。日方通過外交管道向中方表示「無法接受未獲我國同意的海洋科學調查，極其遺憾」，並要求立即停止活動。

公開資料顯示，「向陽紅22號」是大陸首艘3,000噸級大型浮標作業船，於2018年9月正式下水，具備收放直徑10公尺、自重60噸大型海洋監測浮標的能力。該船續航力達1萬海里，可以連續在海上活動60天，具備全球航行能力，讓大陸海洋監測範圍朝太平洋、印度洋拓展。

大陸自媒體「島鏈縱覽」1日發文指出，奄美大島周邊海域是連接東海與太平洋的重要海上通道，不僅是國際商船與海軍艦艇的常用航線，還蘊藏著豐富的漁業資源、油氣資源與海底礦產資源，同時也是監測西北太平洋海洋環境、氣象變化的關鍵區域，這次事件是雙方在區域海洋權益與安全利益上的1次博弈。

該文認為，中日存在爭議的原因，在於雙方對EEZ內海洋調查權限的不同理解，根據《聯合國海洋法公約》，沿岸國在EEZ內擁有「勘探和開發、養護和管理自然資源」的主權權利，但關於「科學調查」的具體權限，公約並未作出絕對明確的規定，各國通常基於自身利益解讀。

文章表示，日方主張「需經沿岸國明示同意」，而中方則認為「符合公約規定的合理調查無需額外許可」，這種法律解讀的差異，也導致類似的海上互動在中日之間頻繁發生。