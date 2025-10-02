恢復兩岸旅遊？陸委會重申安全為重：今年已有133名國人赴陸遭拘留

針對兩岸觀光旅遊何時能夠恢復，陸委會主委邱垂正2日在電台專訪表示，我方仍呼籲大陸先回到觀光「小兩會」就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，並強調最重視國人赴陸安全。他並透露，今年以來，已有133名國人赴陸失聯、遭拘留等，案件數是去年的2倍多，這也是政府一直維持赴陸旅遊警示為橙色的原因。

邱垂正2日上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，恢復陸客來台觀光，恢復兩岸旅遊交流，一直是政府的政策，但因為兩岸旅遊從疫情至今都沒有正常展開，有相當多的業務要重新對接，我方還是建議由我方台旅會跟對岸的海旅會先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、公平性等事項進行溝通，以利後續政策順利執行，特別有旅遊事故、突發事件，兩岸之間如何建立起合作的機制。

邱垂正說，之所以提到旅遊安全，是因為今年以來，陸委會、海基會已接獲133名國人赴陸行蹤不明或被拘留，其中包含3種樣態，分別是行蹤不明、遭盤查或被拘留，以及因法律特別是涉及刑法而遭限制行動自由。他指出，去年才55件，今年案件數已經是去年2倍多，而且每個月的案例都有20件以上在增加，因此還是呼籲國人赴陸前謹慎評估。

雖然禁團令逾5年未解，邱垂正表示，「其實政府有尊重旅行團出遊」；「現在還是持續出團」。他也表示，旅行社組團赴陸的，相關權益保證沒有問題。

但他提到，過去很多低價團變成採購團，形成觀光亂象，以及業者必須先政治輸誠才能參與兩岸旅遊經濟，這對旅遊業造成不公平，都希望通過小兩會展開溝通。