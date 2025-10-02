習近平稱「堅決反對台獨」 陸委會：對中共而言支持中華民國也算台獨

中共總書記習近平9月30日在中共建政76周年招待會表示，要「堅決反對台獨分裂行徑」。陸委會主委邱垂正2日在電台專訪表示，對中共而言，只要不是支持一國兩制對台方針，包括支持中華民國都算是台獨。他並提到，今年習近平涉台講話有硬有軟，但僅44字，是5年來最少，是否和中美即將展開重要協商有關，還要持續觀察。

今年10月1日是中共建政76周年，大陸官方循例在前一日晚間舉辦招待會。習近平在會上發表談話，涉台部分提及，要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨分裂行徑」和「外部勢力干涉」，堅決捍衛國家主權和領土完整。

邱垂正2日上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，習近平的談話重申對台政策的舊調，並無新意。不過涉台部分只有44個字，是5年來字數最少，比去年197個字還少，以往也都有將近100個字，但也有其堅持的原則。

邱垂正說，習近平這次談話特別突出「十五五規劃」是他們今年施政的重點，對台字數少，是否代表台灣問題不是中共當前的優先議題，或者他們即將與美國展開美中之間的重要的協商，有沒有怎樣的策略，陸委會會持續觀察。

邱垂正認為，大陸對台「反獨反介入，促統促融合」的兩手策略會持續，但還是呼籲陸方面對兩岸現實，透過對等尊嚴跟台灣進行健康有序的交流對話。他補充，中華民國建國114年，迄今在台灣屹立不搖，與中華人民共和國互不隸屬，這就是目前的事實，也是政府堅定的立場。

針對在10月1日當天，又有許多在陸發展台灣藝人群起轉發官媒貼文，祝賀大陸「國慶」，邱垂正表示，政府尊重每個人對於文化與族群的認同跟表態，認定這次轉貼行為屬於言論層次，不會依法查辦，但強調藝人要面對國人道德譴責，陸委會也表示遺憾。

就藝人發文表態，邱垂正重申政府的兩道紅線，一是不得矮化台灣、消滅中華民國主權，二是呼應中共軍演，或以武統方式侵略台灣。他也向藝人喊話，表示如果在大陸謀生不易，非常辛苦，可以考慮「轉型」回到台灣。