繼總統府模擬實景後驚見「司法院」 日媒：中共正強化「斬首」演練

隨著多位美國軍事高層人士陸續指出，中共很可能在2027年攻打台灣後。日本產經新聞報導，日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）公布最新衛星影像，指解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成1項軍事設施擴建工程，在模擬的總統府旁，建造模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接，目的似乎是為了加強針對台灣「斬首作戰」的演練能力。

這處模擬總統府所在地，是大陸內蒙的朱日和聯合作戰戰術訓練基地，總面積約1,066平方公里，是解放軍最大規模的演訓場。2015年，大陸官媒央視（CCTV）就曾公開播出模擬總統府的畫面，顯示解放軍以攻擊總統府為目標，已非秘密。

日本產經新聞報導，國基研公布了1張最新衛星影像，揭露解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成1項軍事設施擴建工程，在模擬的總統府旁，建造了1棟模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。這一設施明顯是針對台灣政府核心機關進行實戰化訓練，意圖提升對台「斬首行動」的能力。透過逼真的建築還原現場與演習操作，中共正為未來可能的突襲進行準備。

據衛星影像分析，模擬司法院的興建工作約自2020年8月開始，2021年完工。此外，「模擬司法院」旁的1棟紅色屋頂的新建築也在2023年11月前動工，2024年4月已接近完成。研究人員指出，這棟紅屋頂建築與司法院對面的國防部後備指揮部內部設施外觀高度相似，顯示中共在演練中，不僅模擬攻打總統府，也納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計畫。

模擬總統府周邊的訓練區域，自2020年起擴張幅度已接近3倍。國基研指出，解放軍在這些模擬設施中，不只是建造，還持續進行模擬實戰演練。

日本國家基本問題研究所研究員中川真紀表示，在習近平政權下，朱日和訓練基地加快發展，訓練也更加貼近實戰，這次不只擴建模擬總統府，還新建模擬司法院與地下通道。