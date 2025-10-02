習近平10月31日赴南韓APEC 並川習會

昨天是中共建政七十六周年，美國國務院今年恢復慣例，由國務卿魯比歐在十一前夕發聲明，代表美國向大陸人民表示祝賀。北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭也向大陸國家主席習近平發送賀電。此外，韓媒披露，習近平將於月底至下月初出席南韓慶州APEC峰會，屆時將舉辦「川習會」。

據美國國務院九月卅日發布，魯比歐在聲明表示，美國祝願大陸人民在未來一年裡健康、快樂、繁榮、和平。傳統上，美國國務院會在「十一」之前，公開表示祝賀，但前朝拜登政府曾在去年打破慣例，時任國務卿布林肯直到美國當地時間十月二日，才在國務院官網發布簡短聲明祝賀，今年則是恢復以往慣例。

而大陸駐美大使謝鋒九月廿九日則在使館招待會上提出，「非法移民、芬太尼、電信詐騙、金融犯罪、癌症防治、傳染性疾病和人工智慧等完全可以成為雙方合作亮點和增長點」，中美要拉長合作清單。他並要求美方處理台灣問題「務必慎之又慎」，停止散布台灣地位未定論。

普亭亦在一日向習近平致賀電，祝願大陸人民幸福、繁榮。另據北韓官媒朝中社報導，金正恩也在當天向習近平致賀電。他強調，不管國際形勢如何變化，不斷深入發展北韓與大陸傳統友誼，是北韓的堅定立場。韓聯社指出，今年賀電字數增加，反映金正恩上月訪問北京後，北韓與大陸的關係進一步拉近。

此外，南韓「朝鮮日報」引述南韓政府人士披露，習近平將於本月卅一日至十一月一日訪韓，出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC），報導還稱習近平將出訪「三天兩夜」，期間預計將分別與南韓總統李在明、美國總統川普舉行會談。這將是習近平時隔十一年再度訪韓。

不過，習近平訪韓的形式究竟是單獨出席APEC峰會、或者是對南韓的正式訪問，尚未確定，目前並沒有按照國賓訪韓的計畫推進。