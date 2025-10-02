北京故宮百年 兩岸合辦「故宮文物南遷展」

適逢建院百年，儘管兩岸故宮交流因政治因素停擺，但北京故宮與台灣的沈春池文教基金會，聯合在北京故宮博物院神武門舉辦「故宮文物南遷紀念展」，已於昨起對外開放，展出「文物遷台到北返」過程，成為少有的兩岸合作共慶故宮建院百年案例。

故宮博物院成立於一九二五年十月十日，後受戰火、國共內戰等影響，在國民政府遷台後，台北故宮博物院一九六五年在外雙溪落成，成為兩岸有北京故宮博物院、台北故宮博物院並立的情況，過去也曾多次合作，例如建院九十周年時，在台北故宮推出的「郎世寧來華三百年特展」，由北京故宮借展八件作品來台。不過近年受政治因素影響，兩岸故宮交流停擺。

今年適逢建院一百周年，台北故宮即將舉辦「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」、「皕宋—故宮宋版圖書觀止」等大展，北京故宮則除在午門舉辦「百年守護—從紫禁城到故宮博物院」展覽，展出清明上河圖等兩百多件珍貴文物外，也於神武門城樓舉辦兩岸合作的「故宮文物南遷紀念展」。

「故宮文物南遷紀念展」開幕式已於九月三十日舉辦，並於昨起對外開放，展期至年底。沈春池文教基金會作為「聯合主辦單位」，成為少有的兩岸合作共慶故宮建院百年案例。在本報早前報導後，沈春池文教基金會昨也發訊表示，這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。基金會秘書長石靜文表示，唯有忠實記錄，才能讓珍貴的歷史被留存、讓未來有根可循。抗戰後，故宮展開長達廿年的文物大遷徙，本次展覽，基金會透過對遷台歷史的研究與紀錄，策劃「文物遷台」展覽區塊。

北京故宮指，展覽第三單元「薪火相傳生生不息」，以南遷文物和留平文物為中心，結合人物雕塑，「展現中國文化的整體性和兩岸故宮藏品不可分割的關聯性」。