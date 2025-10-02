專業、商務交流雖增 不及疫前

疫情後幾年兩岸人員往來逐步成長，伴隨這一趨勢的，是兩岸政策上的放寬，包含我方宣布恢復大陸人士來台探親奔喪、航司駐點、商務人士、研修生等入境，還有開放旅居第三地陸客來台觀光；大陸則開放福建省民眾到馬祖、金門旅遊。

從結構上來看，大陸商務人士入境，去年回升到疫情前一年的百分之六十；專業人士入境去年則僅回升到百分之十一。今年前八個月雖持續增長，但仍不及疫情前的規模。政策面上，扣除觀光，政府目前僅開放部分事由申請（探親、商務、醫療、研修生等），有的甚至重啟後條件收緊（例如商務交流）。

而疫情前每年動輒兩、三萬人次來台的健檢醫美則仍未開放。至於來台專業、商務等交流的審查原則，在疫情期間是「必要性、急迫性、不可替代性」，去年底調整為「關聯性、專業性、必要性」，略有放寬。

陸委會昨天向本報表示，疫後推動兩岸健康有序交流為政府既定的政策方向。尚未開放之入境事由，如有來台需要者，目前都可以申請專案來台，例如商務會議、參訪、企業營運大會、藝文活動及體育賽事等短期專業、商務活動交流等，只要經過中央目的事業主管機關同意，都可以順利來台。「政府目前的立場就是樂見兩岸健康有序交流」。

學者趙建民表示，現在兩岸學術交流全部收緊，大陸學術交流團過來非常困難，台灣學術團體去大陸也非常的困難，往往都要經過教育部的審核。

學者王智盛則分析，專業交流相對涉及到比較複雜的兩岸間準官方甚至是官方互動，如果連觀光這種「最沒有政治性質」議題，兩邊都無法先開展，牽扯到專業交流、兩邊對等人員往來狀況時，可能就會有更多的考慮。他指出，「從觀光開始做起，再往下走到專業交流的恢復、商務的開放，可能是現在民進黨政府對兩岸人員往來政策的想法」。