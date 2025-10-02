陸人來台 今年前8月追平去年

兩岸人員往來持續復甦，今年前八月大陸地區人民來台達四十二萬五五二二人次，為二○二○年以來同期的新高，幾乎追平去年全年來台的大陸人士數量，後續關注焦點在於旅遊能否有所突破。

新冠疫情後因為邊境管控，大陸人士來台最低時跌到二○二一年的一點三萬人次，爾後逐步回升至去年的四十二萬七五○八人次（陸方統計則為卅八點二萬人次），今年前八月幾已追平去年，但仍僅為二○一九年同期二二六萬人次的百分之十九，赴陸的台灣人也遠多於來台的大陸人。

本報日前披露大陸文旅部在海南島向我方人員透露，「小兩會」只要「不牽扯政治就可以談」，同屬大陸文旅部的中國旅遊研究院院長戴斌也在活動指出，若進一步通過海協會與海基會、海旅會與台旅會及其各地辦事處，及時開展政策架構和業務操作層面的溝通，兩岸旅遊交流「將穩步向遊客和業者樂見的方向回調」。

陸委會向本報表示，目前兩岸人員「去多來少」主要是陸方不願意與我方透過小兩會協商來開放觀光，更禁止陸生來台就讀學位，導致雙方人員往來出現巨大落差。

陸委會呼籲陸方，應盡速透過兩岸既有管道與我方進行細部討論，共同創造健康、有序的交流環境。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，大陸來台人數在緩慢恢復中，「大概符合現在兩岸關係發展趨勢」。他也對陸客來台灣本島的展望表示「樂觀」，並舉出「小兩會」狀況為例指，兩邊隔空喊話「已經為小兩會溝通互動的性質定性（不涉及政治）了」，接下來就是陸方願不願意回覆啟動小兩會。而當人員往來越來越頻密時，特別是大陸朋友來得多，對相對緊繃的兩岸關係有潤滑劑效果。

曾任陸委會副主委的文化大學國發大陸所兼任教授趙建民認為，現在比以前任何時間都更需要進行兩岸交流協商，可是兩會協商不可能，只能靠交流。

趙建民指出，海南島的訊息確實是台灣要把握機會，政府要懂得兩岸怎麼降溫，而非假設共軍不敢攻台。針對大陸恐疑慮小兩會「政治化」，他也建議政府可考慮依《兩岸條例》第五條「複委託」方式處理。