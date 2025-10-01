不理日方抗議 中國海測船3度駛入日本經濟海域

日本向中國提出抗議後，據日本海上保衛廳通報，中國海洋監測船「向陽紅22號」今天早上第3度駛入鹿兒島縣奄美大島近海的日本專屬經濟海域（EEZ），向海中投入類似管道的物體。截至目前，中國官方未回應。

共同網報導，日本第10管區海上保安總部（鹿兒島）1日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海日本專屬經濟區內，發現中國的海洋調查船向海中投入類似管道的物體。9月28日、9月30日也發現該調查船在附近EEZ內活動，海保巡邏船透過無線電要求其停止活動。

日本內閣官房長官林芳正9月29日指出，日本海上保安廳9月28日清晨在距離奄美大島以西約379公里處的EEZ內，發現中國籍「向陽紅22號」船隻將類似鋼纜的裝置延伸至海中。

林芳正表示，日本已向中國政府提出抗議，指在未經日本同意的情況下於該區域進行海洋科學研究，無法接受，要求中方立即停止。

其後，日本第10管區海上保安總部9月30日發布消息稱，在鹿兒島縣奄美大島近海EEZ內，二度發現「向陽紅22號」向海中投入類似管道的物體。

公開資料顯示，向陽紅22號是中國首艘3000噸級大型浮標作業船，2019年12月3日正式交付中國自然資源部東海分局。該船總核心功能是收放直徑10公尺、自重60噸的大型海洋監測浮標，配備國際領先的艉部A型架（起吊能力75噸）和DP-2級動力定位系統，船體採用EH36低溫高強鋼以適應極寒環境解決了中國深遠海觀測裝備瓶頸問題，使中國海洋監測範圍延伸至第一島鏈外。

對於「向陽紅22號」無視日方抗議，3度駛入日本專屬經濟海域，中國官方迄今未回應。

中國大陸自媒體「島鏈縱覽」今天發文稱，此次事件的核心爭議點在於中日雙方對EEZ內海洋調查許可權的不同理解。根據「聯合國海洋法公約」，沿岸國在EEZ內擁有「勘探和開發、養護和管理自然資源」的主權權利，但關於「科學調查」的具體許可權，公約並未作出絕對明確的規定，各國通常基於自身利益解讀。

文章指出，日方主張「需經沿岸國明示同意」，而中方則認為「符合公約規定的合理調查無需額外許可」，這種法律解讀的差異，也導致類似的海上互動在中日之間頻繁發生。