前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

中國「十一」黃金週展開 港府預計154萬陸客到訪

中央社／ 香港1日電

中國「十一國慶」和中秋節長假今天展開，港府預計8天長假期間將有154萬大陸旅客來訪；香港入境部門傍晚公布，截至今天下午4時，已有18.6萬人次的大陸旅客入境。

香港入境事務處向媒體公布，截至下午4時，有超過55萬人次出入境，入境為30.8萬人次，其中18.6萬人次是陸客；出境人次有24萬，其中5.5萬經機場離港。

香港特區行政長官李家超昨天表示，預料「黃金週」期間有154萬陸客訪港，較去年同期上升11%。他說，已指示各部門做好應對部署，讓旅客有良好的旅遊體驗。

為迎接「黃金週」訪港旅客及慶祝「十一」中共建政，港府安排了許多大型活動，包括今早在沙田馬場舉行「國慶盃」賽事、今晚在維多利亞港施放煙火，以及明晚在體育館舉行文藝晚會、在維港進行無人機表演。

有媒體引述飯店業界人士說，維港兩岸可看到煙火表演的飯店房間已經預約爆滿，今年的「黃金週」假期，飯店業務「價量齊升」，整體房價與訂房數目較去年上升5%至10%。

