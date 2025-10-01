賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

據央視新聞，10月1日即中共建政76周年當天發布慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達祝福。

大陸央視新聞星期三0時在微博發文寫道：「祝福祖國繁榮昌盛」、「祝新中國生日快樂」，號召「一起轉發」，並附上「我愛你，中國」等字樣圖片。

中共中央機關報人民日報則發文說：「惟願山河錦繡、國泰民安」、「祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛」等內容，並配上祝福視頻。

王力宏、侯佩岑、陳立農、吳慷仁、楊宗緯、吳奇隆、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜等多名台灣藝人上午陸續轉發上述慶賀文章。

王力宏轉發央視新聞的文章還寫道：「遊天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛」。

吳慷仁、侯佩岑則轉發人民日報文章，寫下「惟願山河錦繡、國泰民安」，並標註「新中國成立76周年」標籤。

王力宏、伊能靜、侯佩岑、吳慷仁等近30位台灣藝人去年也在10月1日送上祝福。其中，吳慷仁當時未在賀文中提及「祖國」二字，一度引發大陸網民不滿。

陸委會副主委沈有忠稍早說，倘若10月1日有人祝賀中國大陸生日快樂，「這非常OK」；但不要在發文加註「沒有中華民國」、「遲早有一天收了台灣」等文字，或配一把劍插在台灣的照片去稱讚「解放軍真是英明神武」。

沈有忠強調，可以有各式各樣祝賀中國大陸國慶的言詞，但兩條紅線不要踩，即「不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。」