快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
王力宏等台灣藝人10月1日中共建政76周年當天發佈慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達祝福。（王力宏微博）
王力宏等台灣藝人10月1日中共建政76周年當天發佈慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達祝福。（王力宏微博）

央視新聞，10月1日即中共建政76周年當天發布慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達祝福。

大陸央視新聞星期三0時在微博發文寫道：「祝福祖國繁榮昌盛」、「祝新中國生日快樂」，號召「一起轉發」，並附上「我愛你，中國」等字樣圖片。

中共中央機關報人民日報則發文說：「惟願山河錦繡、國泰民安」、「祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛」等內容，並配上祝福視頻。

王力宏、侯佩岑、陳立農、吳慷仁、楊宗緯、吳奇隆、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜等多名台灣藝人上午陸續轉發上述慶賀文章。

王力宏轉發央視新聞的文章還寫道：「遊天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛」。

吳慷仁、侯佩岑則轉發人民日報文章，寫下「惟願山河錦繡、國泰民安」，並標註「新中國成立76周年」標籤。

王力宏、伊能靜、侯佩岑、吳慷仁等近30位台灣藝人去年也在10月1日送上祝福。其中，吳慷仁當時未在賀文中提及「祖國」二字，一度引發大陸網民不滿。

陸委會副主委沈有忠稍早說，倘若10月1日有人祝賀中國大陸生日快樂，「這非常OK」；但不要在發文加註「沒有中華民國」、「遲早有一天收了台灣」等文字，或配一把劍插在台灣的照片去稱讚「解放軍真是英明神武」。

沈有忠強調，可以有各式各樣祝賀中國大陸國慶的言詞，但兩條紅線不要踩，即「不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。」

生日 央視 藝人

延伸閱讀

台灣藝人賀中共建政76年 陸委會籲珍惜民主自由

中共建政76年 台灣藝人陸續發文祝賀

「大陸十一國慶」台灣藝人接力祝賀　陳志朋搶頭香、吳慷仁喊：國泰民安

吳慷仁進軍中國滿一年　宣告成立個人工作室「第一反應」曝光

相關新聞

吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒貼文，祝賀大陸「生日快樂」、「山河錦繡 ...

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

據央視新聞，10月1日即中共建政76周年當天發布慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達...

與菲律賓關係緊張 大陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

據中國海警官方微信消息，9月以來，大陸海警稱持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規採取喊話警告、規制攔阻等措施驅...

宣示主權 大陸海警在黃岩島海域舉行十一升旗儀式

中國大陸海警星期三（10月1日）發布影片，顯示大陸海警船在有主權爭議的南海黃岩島（我稱民主礁，菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）海域...

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

美國國務院本周發表《2025年美國販運人口報告》，再將香港評為第二級別監察名單。北京駐香港外交部門9月30日表示強烈不滿...

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。