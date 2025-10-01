快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒慶賀貼文，陸委會表示，將持續關注相關貼文是否涉及踩紅線，也提醒藝人應珍惜台灣的民主自由。（本報資料照片）
今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒慶賀貼文，陸委會表示，將持續關注相關貼文是否涉及踩紅線，也提醒藝人應珍惜台灣的民主自由。（本報資料照片）

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒貼文，祝賀大陸「生日快樂」、「山河錦繡 國泰民安」。陸委會表示，將持續關注相關貼文是否涉及踩紅線，也提醒藝人應珍惜台灣的民主自由。

今天（10月1日）是中共建政76周年，人民日報、央視等大陸官媒在1日0點準時在微博發文，祝賀「新中國成立76周年」，並註明「接力轉發」。人民日報寫道：「我愛你中國。惟願山河錦繡、國泰民安！祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛！」央視則寫道：「請一起向祖國道一聲祝福！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！祝新中國生日快樂！」

今天白天，已有數十名在大陸發展的台灣藝人陸續轉發官媒慶祝貼文，包含吳慷仁、侯佩岑、王力宏、吳奇隆、陳立農、楊宗緯、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜、張庭、林瑞陽等。

吳慷仁轉發貼文後寫道：「惟願山河錦繡，國泰民安～ #新中國成立76週年#」；侯佩岑同樣寫道：「#新中國成立76週年#，惟願山河錦繡、國泰民安！」；王力宏則寫下：「#祝新中國生日快樂# 將民族的命運，昂首抬起再次復興，游天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛！❤️」

至於屢遭點名的歐陽娜娜，以及去年罕見發布手寫「祝福新中國成立七十五周年 人民和睦，萬里皆安」貼文的歌手安溥，截至下午還未有動靜。

針對藝人再度轉發大陸官媒貼文祝賀中共「生日快樂」，陸委會表示，將持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形，也再次提醒藝人應珍惜臺灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁在微博轉發人民日報貼文後寫道：「惟願山河錦繡，國泰民安～ #新中國成立76週年#」（圖／截自微博）
今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁在微博轉發人民日報貼文後寫道：「惟願山河錦繡，國泰民安～ #新中國成立76週年#」（圖／截自微博）
今天是大陸「十一」國慶，侯佩岑在微博轉發人民日報貼文後寫道：「#新中國成立76週年#，惟願山河錦繡、國泰民安！」（圖／截自微博）
今天是大陸「十一」國慶，侯佩岑在微博轉發人民日報貼文後寫道：「#新中國成立76週年#，惟願山河錦繡、國泰民安！」（圖／截自微博）

生日 藝人 陸委會

延伸閱讀

台灣藝人賀中共建政76年 陸委會籲珍惜民主自由

中共建政76年 台灣藝人陸續發文祝賀

「大陸十一國慶」台灣藝人接力祝賀　陳志朋搶頭香、吳慷仁喊：國泰民安

吳慷仁進軍中國滿一年　宣告成立個人工作室「第一反應」曝光

相關新聞

吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒貼文，祝賀大陸「生日快樂」、「山河錦繡 ...

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

據央視新聞，10月1日即中共建政76周年當天發布慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達...

與菲律賓關係緊張 大陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

據中國海警官方微信消息，9月以來，大陸海警稱持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規採取喊話警告、規制攔阻等措施驅...

宣示主權 大陸海警在黃岩島海域舉行十一升旗儀式

中國大陸海警星期三（10月1日）發布影片，顯示大陸海警船在有主權爭議的南海黃岩島（我稱民主礁，菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）海域...

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

美國國務院本周發表《2025年美國販運人口報告》，再將香港評為第二級別監察名單。北京駐香港外交部門9月30日表示強烈不滿...

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。