吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒貼文，祝賀大陸「生日快樂」、「山河錦繡 國泰民安」。陸委會表示，將持續關注相關貼文是否涉及踩紅線，也提醒藝人應珍惜台灣的民主自由。

今天（10月1日）是中共建政76周年，人民日報、央視等大陸官媒在1日0點準時在微博發文，祝賀「新中國成立76周年」，並註明「接力轉發」。人民日報寫道：「我愛你中國。惟願山河錦繡、國泰民安！祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛！」央視則寫道：「請一起向祖國道一聲祝福！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！祝新中國生日快樂！」

今天白天，已有數十名在大陸發展的台灣藝人陸續轉發官媒慶祝貼文，包含吳慷仁、侯佩岑、王力宏、吳奇隆、陳立農、楊宗緯、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜、張庭、林瑞陽等。

吳慷仁轉發貼文後寫道：「惟願山河錦繡，國泰民安～ #新中國成立76週年#」；侯佩岑同樣寫道：「#新中國成立76週年#，惟願山河錦繡、國泰民安！」；王力宏則寫下：「#祝新中國生日快樂# 將民族的命運，昂首抬起再次復興，游天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛！❤️」

至於屢遭點名的歐陽娜娜，以及去年罕見發布手寫「祝福新中國成立七十五周年 人民和睦，萬里皆安」貼文的歌手安溥，截至下午還未有動靜。