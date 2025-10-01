中國推K字簽證向外求才 官媒批反對者誤導公眾

中國宣布今天起實施「K字簽證」招徠外國青年科技人才，網路掀起反彈聲浪，質疑崇洋媚外、衝擊就業。中共官媒人民日報昨天批反對者曲解政策，發出「奇談怪論」誤導公眾，宣稱中國要贏得未來，就必須「聚天下英才而用之」。

人民日報「筋斗雲」專欄9月30日發出評論，回擊中國網路社群的反對聲浪。

文章稱，在一些國家收縮內顧、排擠國際人才背景下，中國敏銳抓住這一重要機遇，及時推出政策，這對中國未來發展必將帶來深遠影響。一些人對政策存在誤讀誤解，發出一些奇談怪論，誤導公眾、引發不必要的焦慮。

文章提到，有「崇洋媚外」論者認為，國內擁有充足的本土人才儲備，何需「捨近求遠」引進外國人才。這樣的視野過於狹隘。

文章稱，從二戰以來的全球史看，誰擁有一流人才，誰就占有發展先機。國際輿論認為，未來將由最能充分利用人才的國家主導。走向世界的中國，比以往任何時候都更加渴求人才。「中國要贏得未來，就必須聚天下英才而用之。」

文章稱，儘管中國人力資源總量、科技人力資源總量、研發人員總量世界第一，但高層次人才仍然缺乏。有資料顯示，2025年中國製造業重點領域人才缺口就接近3000萬人。

這篇評論強調，推進14億多人口規模的現代化，中國的舞台足夠廣、天地足夠寬，容得下各類人才施展才華。吸引全球優秀大腦和智力資源投身中國高品質發展，於國於民、於當下於長遠，都是好事。

文章又稱，有「衝擊就業」論者認為，K字簽證門檻不夠高，延攬外國青年科技人才，會搶占本土勞動者飯碗。這是毫無必要的擔憂。K字簽證簽發對象是外國青年科技人才，並非網上炒作的「低素質勞動力」。「這樣的人才十分緊俏、多多益善，何來衝擊就業？」

文章還提到，有「移民危機」論者認為，一些國家的移民問題殷鑒不遠，為何執意「往火坑裡跳」。這是無稽之談。K字簽證只是為外國青年科技人才來中國大陸工作、生活提供便利，豈能直接和移民劃等號。同時，增設簽證會有配套的管理制度。所謂「移民危機」不會出現。

這篇評論稱，「中華文化博大精深，能夠妥善處理有關問題，化合各種矛盾。我們應有這樣的文化自信」。

文章最後提到，有「安全風險」論者認為，K字簽證可能引入具有「潛在風險」的人，會給國家安全、社會治理造成衝擊。這是不自信。

這篇評論強調，中國是世界上公認最安全國家之一，背後是法治、科技的有力支撐，彰顯強大的治理能力。「我們不能因噎廢食，更不能因可能有風險而不去幹任何事情。面對前進道路上的各種風險隱患，我們已經有足夠的智慧和能力應對。對此，我們應有充分的信心。」

中國人社部、工信部、教育部2016年聯合發布的「製造業人才發展規劃指南」稱，在未來10年（2016至2025年）裡，中國製造業十大重點領域將面臨近3000萬的人才缺口，缺口率高達48%。這十大領域不僅是國家戰略重點，也是全球產業競爭的核心賽道。