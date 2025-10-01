與菲律賓關係緊張 大陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

據中國海警官方微信消息，9月以來，大陸海警稱持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規採取喊話警告、規制攔阻等措施驅離非法侵權滋擾船隻，進一步強化相關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

大陸國防部新聞發言人張曉剛9月25日批評菲律賓反覆對中國侵權滋擾，製造海上緊張局勢，是不折不扣的麻煩製造者、和平破壞者。北京正告馬尼拉立即懸崖勒馬，停止一切侵權挑釁行徑。

中國大陸和菲律賓在黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘）附近海域的緊張情勢持續升級，大陸海警9月16日再對菲律賓公務船噴射水炮，雙方船隻也發生擦碰，菲方稱有1人受傷。

據大陸國防部官網，張曉剛表示，稱黃岩島是中國的固有領土。他批評菲律賓船隻非法侵闖黃岩島領海，嚴重侵犯中國主權和權益，嚴重破壞南中國海和平穩定。中國海警對其實施管制並予以堅決驅離，合理合法、專業克制。

另據彭博報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）日前表示，有報導稱上個月發生的海上碰撞事件造成至少2名中國船員死亡，這讓中國「面臨壓力」，需要捍衛其在南中國海的領土主張。安約9月18日告訴媒體，「他們在國內要做很多解釋工作。」