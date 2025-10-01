宣示主權 大陸海警在黃岩島海域舉行十一升旗儀式

中國大陸海警星期三（10月1日）發布影片，顯示大陸海警船在有主權爭議的南海黃岩島（我稱民主礁，菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）海域舉行大陸十一升旗儀式。

《環球時報》報導，中國海警達濠艦（舷號3304）的海警執法員，近日在黃岩島國家級自然保護區海域執行常態化管控任務，並在海疆一線舉行隆重升旗儀式，慶祝中共建政76周年。

大陸9月10日宣布，在黃岩島新設國家級自然保護區，引起菲律賓強烈抗議。美國國務卿魯比歐9月12日表態稱，華盛頓堅定支持馬尼拉，並指責北京破壞地區穩定。之後，大陸海警9月16日再對菲律賓公務船噴射水炮，雙方船隻也發生擦碰，馬尼拉稱有1人受傷。

大陸海警1日在抖音發布的影片顯示，海警執法員在達濠艦的後甲板上列隊敬禮，向大陸五星旗致敬。路透報導，菲律賓海岸警衛隊1日未立即回應置評請求。

黃岩島位於菲律賓呂宋島以西約220公里處，目前由中國大陸實際控制，中國大陸和菲律賓都主張擁有這片海域的主權，雙方多次在此處發生爭執，去年11月以來緊張持續不斷。