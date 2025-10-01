快訊

宣示主權 大陸海警在黃岩島海域舉行十一升旗儀式

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海警達濠艦（舷號3304）的海警執法員，近日在黃岩島附近海域舉行隆重升旗儀式，慶祝中共建政76周年。（圖／取自央視新聞截圖）
中國大陸海警星期三（10月1日）發布影片，顯示大陸海警船在有主權爭議的南海黃岩島（我稱民主礁，菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）海域舉行大陸十一升旗儀式。

《環球時報》報導，中國海警達濠艦（舷號3304）的海警執法員，近日在黃岩島國家級自然保護區海域執行常態化管控任務，並在海疆一線舉行隆重升旗儀式，慶祝中共建政76周年。

大陸9月10日宣布，在黃岩島新設國家級自然保護區，引起菲律賓強烈抗議。美國國務卿魯比歐9月12日表態稱，華盛頓堅定支持馬尼拉，並指責北京破壞地區穩定。之後，大陸海警9月16日再對菲律賓公務船噴射水炮，雙方船隻也發生擦碰，馬尼拉稱有1人受傷。

大陸海警1日在抖音發布的影片顯示，海警執法員在達濠艦的後甲板上列隊敬禮，向大陸五星旗致敬。路透報導，菲律賓海岸警衛隊1日未立即回應置評請求。

黃岩島位於菲律賓呂宋島以西約220公里處，目前由中國大陸實際控制，中國大陸和菲律賓都主張擁有這片海域的主權，雙方多次在此處發生爭執，去年11月以來緊張持續不斷。

菲律賓 黃岩島 馬尼拉

相關新聞

吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

今天是大陸「十一」國慶，吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人再度群起轉發大陸官媒貼文，祝賀大陸「生日快樂」、「山河錦繡 ...

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

據央視新聞，10月1日即中共建政76周年當天發布慶祝「國慶」文章，包括吳慷仁、王力宏、侯佩岑等多名台灣藝人陸續轉發，表達...

與菲律賓關係緊張 大陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

據中國海警官方微信消息，9月以來，大陸海警稱持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規採取喊話警告、規制攔阻等措施驅...

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

美國國務院本周發表《2025年美國販運人口報告》，再將香港評為第二級別監察名單。北京駐香港外交部門9月30日表示強烈不滿...

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

南韓媒體引述南韓政府人士披露，大陸國家主席習近平將於下月31日至11月1日訪韓三天兩夜，出席在慶州舉行的亞太經濟合作組織...

