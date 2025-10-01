台灣藝人賀中共建政76年 陸委會籲珍惜民主自由

今天是中共建政76週年，陸續有在中國大陸發展的台灣藝人轉發中共官媒貼文表態祝賀。陸委會今天回應，再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

中國官媒央視新聞、人民日報今天在微博發布慶賀文章。今天上午已有多名台灣藝人陸續轉發慶賀文章，包含王力宏、侯佩岑、陳立農、吳慷仁、楊宗緯、吳奇隆、歐陽娣娣、顏人中、伊能靜等人。有藝人並稱中國大陸為「祖國」與「新中國」等。

對於台灣藝人是否成為配合中共統戰宣傳的工具，以及是否觸及法規紅線？陸委會以書面回應，持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形。

陸委會並表示，再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。