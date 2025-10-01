不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

美國國務院本周發表《2025年美國販運人口報告》，再將香港評為第二級別監察名單。北京駐香港外交部門9月30日表示強烈不滿和堅決反對，批評這份報告毫無公信力，敦促美國立即停止干預香港事務。

據香港文匯網，針對美國國務院發布《2025年人口販運問題報告》，香港政府周二表示強烈反對，批評毫無事實根據，詆毀抹黑香港的聲譽。大陸外交部駐香港特區特派員公署發言人同日也發聲明闡明立場，表示香港打擊販運人口成效顯著，保護體系完善有效。

聲明指出，香港政府通過完善的法律框架、嚴格的執法行動和全面的保障措施，以零容忍、負責任的態度堅決打擊販運人口活動，務實舉措得到國際社會廣泛認可，印證香港在人權保護領域的實效與擔當。

大陸外交部駐港公署並批評，美國報告毫無公信力，不過是服務政治操弄的工具。美國年復一年炮製人口販運報告，自我美化標榜為「一類國家」，忽視自身存在嚴重的人口販運問題，卻以「教師爺」口吻對他國指手畫腳，充分暴露其自欺欺人的雙重標準。

聲明續指，美國報告還借販運人口抹黑《港版國安法》和《國安條例》，有關內容違背事實、充滿偏見，是對香港法治和人權狀況的惡意汙衊。

大陸外交部駐港公署認為，香港由治及興大勢所趨，發展前景不容詆毀。香港法治指數位居世界前列，國際金融中心地位更加穩固，營商環境持續優化，任何外部干預和汙衊抹黑，都動搖不了香港繁榮穩定的堅實基礎，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的發展進程，阻擋不了香港融入國家發展大局的歷史大勢。

聲明敦促美國反躬自省，立即停止以「人權衛士」自居的雙標行徑，立即停止以各種藉口干預香港事務的政治操弄。